Takk for at dere graver, Aftenbladet!

DEBATT: I mangel på aviser og journalister i hjembyen og kommunen min Sandnes, er det bra og nødvendig at Stavanger Aftenblad har satt sitt kritiske blikk mot politikere og prosessene rundt dem.

Jeg er glad at noen passer på og har et kritisk blikk på de som skal styre Sandnes, skriver innsenderen. Bildet er fra varaordfører Pål Morten Borglis pressekonferanse.

Kenneth Frost Lie Sandnes

Det er mange viktige, og demokratiske ting det settes lys på. Habiliteten til Borgli, hvor han har balansert på en knivegg av hva som er innafor var helt på sin plass å undersøke rundt. Det er jo ikke småting og bagateller. Det er snakk om avgjørelser som går ut over økonomien til kommunen og etterfølgende også tjenester den skal levere til sine innbyggere.

Rolleblanding, mulig kameraderi og avtaler som potensielt gagner bekjente, familie eller politiske avgjørelser har også vært viktig å undersøke og belyse.

Aftenbladet har fått både honnør og kritikk fra leserne, politiske kommentatorer og fra politisk hold. Det som derimot er kritikkverdig er ordfører Stanley Wirak sin merkelige oppførsel i siste møter i Sandnes hvor han nærmest skaper et bilde av Borgli er et slags offer, og søkte støtte i dette av øvrige partier. Heldigvis hadde de fleste partiene vett nok til ikke å signere dette protest-manifestet fra ordføreren.

Fra byens egen avis Sandnesposten er det som vanlig stille. I alle fall fra det kritiske standpunkt. Wirak er får derimot også der uttrykke sin støtte til Borgli, og sin forsiktige forakt mot pressen. Det har jeg også kritisert avisen for, og fått meningen på trykk i dag.

Jeg er glad at noen passer på og har et kritisk blikk på de som skal styre byen.

For de som skal gjøre det bør være egnet til det.

Den 11 september får Borgli og resten av de politiske partiene i Sandnes se resultatet av hvordan vi måler dem som politikere og for deres karakter. I et kommunestyre- og fylkestingsvalg stemmer vi ikke bare på parti, men også i stor grad på kandidat og person. Noen fremmes og andre strykes. Jeg er så utrolig glad for demokratiet. (og Aftenbladet).