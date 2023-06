Et avgjørende klima­valg for Stavanger!

Små uteområder blir ikke mye brukt. Ved å lette på kravene for uterom, og heller slå dem sammen til større utgaver, vil en både spare areal og få mer liv. Her fra Budapest.

Martin Lillesand Daglig leder, plankontoret MaPlan

Simon Krohn-Hansen Arkitekt, DARK Arkitekter

UTEOMRÅDER: Forrige måned fikk Stavanger nasjonal oppmerksomhet med vedtaket om å bli den første store norske byen som tilbyr gratis kollektivtilbud for sine innbyggere. Ett av hovedargumentene bak vedtaket er at Stavanger ikke har nådd sine utslippsmål. I debatten sås det tvil om klimaeffekten av gratis kollektivtilbud.

I behandlingen av kommuneplanen står de folkevalgte nå over et valg som utvilsomt vil ha en klar klimaeffekt. Vil de folkevalgte gripe denne unike muligheten?

Uteoppholdsnormen

Kommuneplanen er det viktigste klimaverktøyet kommunen har for å nå sine ambisiøse klimamål. Et foreslått nytt tiltak i kommuneplanen er å redusere størrelsen på uteoppholdsareal som skal etableres på egen grunn for utbyggingsprosjekter som planlegges nær den nye bussveien. I stedet kan utbyggerne bidra til oppgradering av offentlige grøntarealer i nærområdet slik at disse blir mye mer attraktive for innbyggerne.

Det nye forslaget om å differensiere uteoppholdsnormen ytterligere og innføre kategorien for områder nær bussveien (20 + 10 m2) er viktig. Dette fordi dagens uteoppholdsnorm (30 m2) begrenser fortetting langs bussveien, og taler for et mer spredt bebyggelsesmønster med større personbilavhengighet.

Det er derfor av avgjørende betydning at forslaget om en differensiert ute­oppholds­norm vedtas når planen nå skal til behandling i kommunestyret 19. juni. Tilsvarende grep er allerede gjort i Bergen, Trondheim og Oslo, og kommunen må ikke utsette muligheten til å ta dette svært viktige klimavalget!

Langs bybåndet Stavanger–Sandnes bør små prosjekter for uteområder heller slås sammen til større, mer spennende og mer brukte uteområder.

Lite framoverlent

I saksframlegget til kommuneplanen sier kommuneadministrasjonen at den trenger mer tid til å avklare hvordan forslaget om en differensiert uteoppholdsnorm kan fungere i praksis. Den foreslår å vedta dagens uteoppholdsnorm, og utrede det alternative forslaget i en egen politisk sak og høring.

Administrasjonen er etter vår mening for lite fremoverlente i en sak som ikke kan la seg utsette dersom Stavanger skal kunne nå sine klimamål innen 2030. I kommuneplanen vil det nå kun åpnes for å ta i bruk dette klimavirkemiddelet. Uteoppholdsnormen skal kun vedtas som del av et plankrav, der det stilles krav til både reguleringsplan og etterfølgende byggesak. Behovet for å ta stilling til den praktiske organiseringen vil dermed automatisk ligge langt fram i tid, selv uten en ekstra høring.

Andre byer i Norge tenker allerede urbant når det kommer til uteoppholdsnormen, og det er på tide at vi følger etter. Stavanger kan ikke fortsette å være Norges «villaby» og samtidig tro at man kan oppnå ambisiøse klimamål. At utbygging av nye områder i Stavanger ikke har skjedd i bybåndet (strekningen Stavanger–Sandnes, langs Jærbanen og bussveien; red.mrk.), men alle andre steder i regionen, viser at man ikke kan møte dagens utfordringer med gårsdagens løsninger.

Politikerne viste vilje og handlingskraft da de vedtok gratis kollektivtransport. Dersom kommunen skal nå sine klimamål, må man vise samme mot og vilje til å fremme miljø- og klimamessig riktig byutvikling langs bussveien, og samtidig legge hindre i veien for videre byspredning.