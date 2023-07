Asheim bekrefter: Høyre kutter og svinger pisken over folk

DEBATT: Takk til Høyres nestleder Henrik Asheim for at han svarer på noen av mine spørsmål i Aftenbladet 26. juni.

«Jeg trodde vi snart var ferdige med tiden hvor man skal skille mellom «verdige» og «ikke verdige» mottakere av velferdsgoder», skriver Terje Rønnevik.

Terje Rønnevik Stavanger

Og takk for at vi dermed får avklart noen grunnleggende forskjeller i holdning mellom det Høyre ved Asheim representerer, og det en sannsynligvis stor majoritet av befolkningen står for.

Asheim bekrefter Høyres motstand mot universelle ordninger og kaller det «å smøre tynt utover.» Leit å konstatere at dette fremdeles er helt i tråd med Høyres historie hvor de har gått mot mange viktige sosiale reformer. Jeg trodde vi snart var ferdige med tiden hvor man skal skille mellom «verdige» og «ikke verdige» mottakere av velferdsgoder.

Høyre kan ikke både argumentere for verdien av arbeid i seg selv – noe vi alle er enige om – og samtidig signalisere at folk ikke vil arbeide, men motta trygd.

For eksempel tannhelse hvor Asheim og Høyre mener «vi har nok råd til å betale for dette selv.» Asheim skriver at det er viktigere å få på plass nok behandlingstilbud. Hva hjelper det med nok tannleger hvis folk ikke har råd til å bruke dem? Det er dessverre tilfellet for mange i dag. Derfor har regjeringen Støre startet en reform som skal likestille tannhelse med øvrige helsetjenester og omfattes av samme ordninger. Høyre er altså imot, i god tradisjon med partiets historie.

I Stavanger ser vi det samme på lokalt plan hvor Ap og de andre flertallspartiene har innført ordning med økt støtte til tannbehandling, mens Høyre er imot.

Det er avslørende når Asheim argumenterer med at barnetillegget for uføre må kuttes når folk kommer ut i jobb. Han skriver: «Barnetillegget for uføre kan i kombinasjon med uføretrygd gi høyere inntekt enn å stå i arbeid.» Her svinges pisken! Høyre kan ikke både argumentere for verdien av arbeid i seg selv – noe vi alle er enige om – og samtidig signalisere at folk ikke vil arbeide, men motta trygd. Jeg tror de aller fleste vil, og en riktig vei å gå er å sørge for anstendige lønninger i et ryddig og godt organisert arbeidsliv.

Asheim etterlyser Arbeiderpartiets svar på hvordan en får folk ut i arbeid. Jeg har ingen tillitsverv i Arbeiderpartiet og kan ikke svare på partiets vegne. Men jeg kan jo minne om at i fjor kom over 100.000 nye ut i jobb, de fleste i privat næring.

Og Høyre bør ikke akkurat skryte over at antall uføre stadig økte under Erna Solbergs regjering.