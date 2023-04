Hvorfor søker ikke flere kulturarbeidere tilskudd?

DEBATT: Hvorfor sender ikke flere kulturarbeidere fra Rogaland søknad som tilskudd til virksomheten sin? Vel, det er nok lettere sagt enn gjort.

De som alt har mye får mest, som i resten av samfunnet finnes det også et klasseskille blant kulturarbeidere, skriver Siri Borge (bildet)

Siri Borge Kulturarbeider og Rødt Stavangers andrekandidat til kommunevalget

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Stavanger Aftenblad 12.04 er beskjeden fra kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen klar: – Vi vil absolutt at flere sender søknad til Kulturdirektoratet.

Jeg er kulturarbeider med adresse i Stavanger, og fikk selv avslag på arbeidsstipend niende år på rad fra KulturrådsdirektoRatata (sic), så jeg har god

kjennskap til problemstillingen. Å skrive søknader tar lang tid, og det stilles store krav til søknadene som leveres inn. Budsjetter, motivasjonsbrev, dokumentasjon av arbeider med størrelseskrav osv.

Mye jobb for ingenting

Når man har brukt ukevis på å forfatte søknadene og må vente et halvt år på

behandling, for å så få avslag 10 år på rad, så er en naturlig konsekvens at man ikke orker mer. Det er ulønnet arbeid som man ikke gidder å prioritere når man vet at man uansett blir nedprioritert av juryen. Dessuten så vet vi at i Rogaland er sjansen til å få tilskudd veldig lav, så når så få av kollegaene våre får – hvorfor skal vi fortsette å bruke arbeidskapasiteten vår på det?

Og det er jo ofte slik at det kun er en liten neve individ eller aktører som får tilskudd år etter år, fordi kvaliteten på arbeidene er markant bedre enn de som ikke har penger til det. Disse har også råd til å profesjonalisere søknadene sine, nettopp fordi de har fått tildelt penger tidligere. Ikke bare har disse dyrere produksjoner, de har også kunnet betale fotograf for dokumentasjon, kjøpt

hjelp til motivasjonsbrevet eller fått hjelp av regnskapsfører til å sette opp budsjettet sitt.

Andre aktører slipper gjerne ikke til før disse er ute av søknadskarusellen med flerårige stipender eller har lagt karrieren sin på hylla, eventuelt at de ikke trenger å søke om penger lenger. Først da slipper andre til. Nettopp på grunn av dette har vi også en opprettholdelse av klasseskiller i kulturfeltet. De som er

ressurssterke i starten av sine karrierer med drahjelp hjemmefra, ligger langt bedre an for å få tilskudd fordi det er mer rom for dem å skape kunst når de får hjelp til bolig, lån av bil eller økonomisk støtte. For ikke å snakke om de som har nedsatt arbeidsevne, og ikke har kapasitet til å sjonglere flere jobber på siden for å investere et potensielt overskudd inn i bedriften sin. Derfor er dette også klassekamp.

Hvorfor er byens kunstnere så sure?

Siden jeg også er lokalpolitiker har jeg god dialog med flere politikere, og flere av dem fra forskjellige parti har spurt meg rett ut hvorfor kunstnere i Stavanger er så sure hele tiden. Vi bare syter i avisa, uansett hvor rause de selv synes de er med oss. For kommunen har under nåværende posisjon økt tildelinger av stipender og søknadsordninger, og det er på et høyere nivå enn noensinne. Men det er vanskeligere å være kulturarbeider her enn i andre deler av landet, og vi er i mye større grad avhengig av å få støtte fra kommune og fylkeskommune enn kulturarbeidere i andre byer.

Dette skaper hardere konkurranse og arbeidsmiljø, spissere albuer og mer frustrasjon. Derfor håper jeg at våre lokale politikere kan være flinke til å mase på våre stortingsrepresentanter fra Rogaland. Det handler til syvende og sist om hvorvidt vi ønsker et levende og variert kulturliv i Stavanger. Skal vi ha det, må vi ha kulturarbeidere som kan konsentrere seg om jobben sin, som ikke med tom lommebok og magesår må stå med søknaden sin i hånden og se på at de samme kulturbroilerne stikker av med potten.

Jeg har selv sagt ifra til Mímir Kristjánsson, som er Rødts mann på Rogalandsbenken, hva jeg synes om dette. For å sikre at Stavangers innbyggere får et godt kulturtilbud, må vi ha et sterkt faglig kulturmiljø. Og man

skal ha samme sjanse på å få stipend enten man bor i Hillevåg eller på Grünerløkka. Så her er en liten hilsen til de andre på benken fra meg om at nå rømmer vi kulturarbeidere snart til Oslo for å spise oss fete på arbeidsstipend! Nei da. Jo da.