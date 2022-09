Hetlands angrep på meg fordummer cannabisdebatten

DEBATT: Jens Hetland skrev nylig et innlegg i Aftenbladet rettet mot meg og det at jeg vil legalisere cannabis. I framtiden håper jeg Hetland bruker debattarenaen til reell meningsutveksling, helst uten fordummende stråmannsargumenter.

Den samlede vekten av forskningen som har blitt gjort, viser tydelig at legalisering på sikt, ikke nødvendigvis øker bruk, og at økt bruk i seg selv ikke fører til økt skade.

Debattinnlegg

Tobias Oftedal Stokkeland Kristiansand

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hetlands kritikk av meg er svak. Argumentene hans mot legalisering er ikke stort bedre. Først må jeg avklare at Hetland til dels har rett i én ting; man kan ta overdose av cannabis, det er bare nesten umulig å dø, selv om fagfolk er uenige om dødeligheten. En overdose er altså mulig, men er mer ubehagelig enn direkte farlig.

At denne påpekningen av min unøyaktige bruk av ordet overdose er Hetlands mest holdbare argument sier likevel ganske mye om innlegget hans. Hetland nevner at cannabis kan føre til psykose. At i underkant av 0,1 prosent av de som bruker cannabis opplever psykose er et av de beste argumentene mot å røyke cannabis, men det er et svakt argument for å ikke legalisere cannabis.

96 prosent og vanlig alkohol

Den samlede vekten av forskningen som har blitt gjort, viser tydelig at legalisering på sikt, ikke nødvendigvis øker bruk, og at økt bruk i seg selv ikke fører til økt skade. Styrken på cannabis kan derimot påvirke blant annet psykoseraten. Derfor burde man huske at mens cannabisen har blitt sterkere de siste 50 årene, drikker nesten ingen 96 prosent sprit. Det er fordi vi har legalisert og regulert alkohol, og gjort det tilgjengelig nok på det legale markedet, slik at vi har danket ut det illegale.

Hetland nevner videre at bruken av cannabis økte blant unge i Canada etter de legaliserte. Dette er ikke bare et dårlig stråmannsargument, det mangler også vitenskapelig hold ettersom denne økningen skjer over hele den vestlige verden, også de stedene der man ikke har legalisert. Den beste forskningen på temaet hittil er en studie fra USA, som sammenlikner stater som har og ikke har legalisert cannabis.

Norge må legalisere nå!

Den viser at man ikke kan påvise sammenheng mellom legalisering og bruk blant unge – i noen stater som har legalisert gikk til og med bruken blant unge ned. Her tar Hetland rett og slett feil. Hetland skriver til sist at jeg mener cannabis er like farlig som smurfedrops. Dette har jeg selvfølgelig aldri sagt. Jens Hetland bedriver en grandios fordumming av debatten, som jeg skulle ønske jeg slapp å bruke tiden min på å korrigere. Jeg kunne selvfølgelig svart med samme mynt, og anklaget Hetland for å entusiastisk heie frem en ruspolitikk som gjør at vi har Europas høyeste antall overdosedødsfall. Det gjør jeg ikke. Realiteten er at vi har prøvd å bli kvitt cannabis i over 50 år, og det har ikke fungert. Det er på overtid at også Norge legaliserer.