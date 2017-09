En tidlig dagen derpå valgdagsmorgen på et av byens treningssentre hørte jeg en indignert stemme uttrykke sin glede over Aps velfortjente valgnederlag og sinne over den falske nullskatteyteren Gro Harlem Brundtland med millioner i formue. Ingen kan jo framstå troverdig når man argumenterer for milliarder i skatteøkning for vanlige folk og selv unngår å betale skatt.

Ikke bygd på fakta

Min treningsvenns indignasjon var ikke bygd på fakta, men på en skittpakke plantet tidlig i valgkampen av Human Rights. Harlem Brundtland betalte i 2015 over en million i skatt slo faktasjekken senere fast.

Hensikten med denne typen skittpakker er å reise tvil om politikernes troverdighet, og alle vet hvor avgjørende troverdighet er i en hektisk valgkamp. Det skulle følge flere skittpakker i ukene som kom, og alle var rettet mot Ap og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Først den åtte år gamle bryggesaken der det ble hevdet at Støre hadde unnlatt å betale moms, men der fakta var at han personlig ikke hadde gjort noe galt.

Nok en skittpakke

Og så toppet det hele seg med nok en skittpakke. Strategisk plassert den siste uka av valgkampen med «avsløringen» om at Støre var en meget formuende mann, og diskusjonen om hvor han burde plassere sin formue. Borgerpressen med VG og Dagens Næringsliv var svært oppbrakt over at et av aksjefondene Støre hadde arvet etter sin bestefar, hadde aksjer i kull- og atomvåpenindustrien. Støre hadde ikke brutt Stortingets regler for registrering og plassering av formue, men det var selvsagt uheldig at han ikke hadde sjekket aksjefondet Egerton Capitals ulike aksjeplasseringer, og at han samtidig mente at Oljefondet ikke skulle plassere penger i kull- og våpenaksjer. Liv, lære, troverdighet? Men hvor strenge krav skal man stille til politikere?

Journalister og redaktøren i DN stiller i alle fall ikke de samme kravene til seg selv, når de vet at deres pensjonsfond også har aksjer i Egerton Capital (under artikkelen «Fondet er ikke uetisk» i DN 08.09. har redaktøren en fotnote der det står «Pensjonskassen til NHST Media Group som eier Dagens Næringsliv har investert i Egermont Capiital, som er det samme fondet som Støre eide». Det singler vel litt i glasshuset her!

Lar seg bruke

Men det er faktisk ikke det viktigste. Det bekymringsverdige er hvordan "den kritiske pressen" lar seg bruke til å spre denne typen skitt og samtidig slår seg selvgodt på brystet og kaller det undersøkende journalistikk. Kanskje kan noe forklares med pressens nære forbindelse med kommunikasjonsbyråbransjen. Integreringsminister Sylvi Listhaug har vandret fram og tilbake mellom politikk og kommunikasjonsbransjen.

Hun har gjort sitt beste for ikke bare å skitne, men også forsimple valgkampen gjennom sine systematiske og gjentatte utspill for å sette flyktninger og innvandrere i et dårlig lys. Nå sist med det skamløse utspillet om svenske tilstander etter besøket i Rinkeby og ved personlig å overta undervisningen i norske verdier og samfunnsforhold på voksenundervisning for flyktninger. Og pressen er alltid med; og sørger for å holde innvandringsspørsmålet varmt i valgkampen og forsterke motsetninger i stedet for å fremme integrering og tillit.

Undertekst i valgkampen

Og dette er farlig når man også helt tydelig følte en undertekst i valgkampen om Norge for nordmenn og stopp kjeften på AUF-lederen og på Ap’s nestleder, som begge er muslimer med røtter i fremmede land. I en slik situasjon er det ekstra viktig at pressen holder hodet kaldt og ikke kritikkløst viderebringer skittpakker. De trives mer enn godt nok i kommentarfeltet på nettet og stundom også på byens treningssentre.