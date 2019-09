I forbindelse med omorganisering av Arbeidstilsynet er det vedtatt å opprette en a-krimseksjon for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Seksjonen skal ledes fra Bergen, men fagfolkene som skal jobbe med å bekjempe arbeidslivskriminalitet vil, som i dag, være geografisk plassert ved de etablerte a-krimsentrene og ivareta etatens forpliktelser.

Stemmer ikke

I artikler i Stavanger Aftenblad den siste uken er det uttrykt bekymring for at omorganiseringen vil svekke Arbeidstilsynet og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i Rogaland. Det er også uttrykt bekymring for at omorganiseringen vil føre til færre statlige arbeidsplasser i Stavanger. Dette stemmer ikke.

Arbeidstilsynet bygger ikke ned a-kriminnsatsen i Stavanger, og vår omorganisering vil ikke føre til færre statlige arbeidsplasser i byen for Arbeidstilsynets del. Det er ingen av våre medarbeidere som skal flytte fra Stavanger til Bergen. Tvert imot er det sannsynlig at vi bygger opp.

Fra nyttår blir det en omfordeling av roller i tråd med ny organisasjonsmodell for hele Arbeidstilsynet, inkludert hvordan Arbeidstilsynet skal jobbe helhetlig for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Og nettopp helhet er selve begrunnelsen for den nye måten Arbeidstilsynet skal organisere a-krimarbeidet vårt på fremover.

Økt samordning

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en sammensatt utfordring som krever godt samarbeid mellom etater og god oppfølging av arbeidet i den enkelte etat. A-krimarbeidet nasjonalt har blitt mer samordnet gjennom etablering av en felles styringsmodell for myndighetene som jobber sammen. Også internt har Arbeidstilsynet sett behovet for økt samordning av den samlede innsatsen for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, og i ny organisasjonsmodell vil vi se mer helhetlig og samlet på utfordringene knyttet til a-krim.

De kriminelle aktørene i arbeidslivet er ikke stedbundet. De forflytter seg fra sted til sted. Derfor er det behov for at vi samordner oss mer på tvers av geografiske områder, og derfor må vi ha en organisering som sikrer at vi ser hele bildet. Å bare fokusere på det enkelte a-krimkontor er for snevert. Vi må se helheten og tenke bredt. Ingen aktør eller myndighet kan vinne kampen mot a-krim alene, og på samme måte kan heller ikke ett enkelt a-krimkontor vinne denne kampen alene. Derfor skal seksjonslederne i den nye a-krimseksjonen i Arbeidstilsynet ha ansvar for et større geografisk område enn i dag. Felles ledelse vil bidra til mer enhetlig styring og mer erfaringsdeling og læring på tvers av de geografiske områdene.

Garanterer

Seksjonslederne skal være i tett dialog med det enkelte a-krimsenter og sikre god oppfølging både av den enkelte og av det samlede arbeidet med a-krim. A-krimsenteret i Stavanger har fått til enormt mye og vil være en viktig aktør i Arbeidstilsynets innsats mot kriminalitet i arbeidslivet også i fremtiden. Med ny organisering blir det enda mer fokus på å lykkes med det samlede a-krimarbeidet, ikke bare innenfor de enkelte geografisk områdene. Arbeidstilsynet kommer til å følge opp a-krimarbeidet i Stavanger minst like godt som vi har gjort i dag – også fremover. Det kan jeg garantere.