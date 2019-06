Om et halvt år blir Stavanger, Finnøy og Rennesøy til én kommune. Med det blir Stavanger også en viktig havbrukskommune, for både Rennesøy og Finnøy har mange og store oppdrettsanlegg for laks.

Miljøutfordringene i oppdrettsnæringen er godt kjent og vel dokumentert. Det handler om kjemikalier som dumpes i fjordene våre, det handler om oppdrettslaks som rømmer og parer seg med villaks, om lakselus som tar liv av oppdrettslaks og villaks, og om fiskefôr og kloakk fra oppdrettsanleggene som slippes ut og skader havbunnen under anleggene. For å nevne noe.

Din stemme betyr mye

Skal vi leve av oppdrett i framtida, må næringen tvinges til å ta miljø på alvor. Nettopp derfor har politikerne som blir valgt i Nye Stavanger, et stort ansvar. Skal vi klare å ta vare på de vakre og viktige fjordene våre, må vi stille tøffere krav til oppdrettsnæringen enn vi gjør i dag. Næringen trenger strenge og forutsigbare krav for å forbedre seg, og det er politikere, både lokale og nasjonale, som har mandat til å stille disse kravene. Nettopp derfor har det noe å si hvilke politikere og partier som blir valgt inn i det nye kommunestyret.

Vi heier på de flinke

De beste oppdretterne klarer å redusere dødelighet, lus og rømming ned mot null, de forsker på og utvikler mer miljøvennlig fôr, de prøver ut lukket teknologi eller de dyrker alger og blåskjell under merdene for å utnytte næringsstoffene bedre, men dette blir de ikke belønnet for.

På den andre siden har vi anlegg hvor opp mot 40 prosent av laksen dør før slakt. Totalt døde 53 millioner laks i norske merder i fjor. Tilsvarende dødelighet i norsk landbruk hadde ført til ramaskrik.

Ifølge norsk lov har dyr egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. En laks er et dyr, på samme måte som ei ku er et dyr. Ville vi godtatt at 53 millioner kyr døde i norske fjøs?