Vi må løse krisen sammen

DEBATT: Det viktigste nå, utenom liv og helse, er at folk også har en jobb å gå til når denne krisen er over. Det gjør Venstre i regjering og på Stortinget nå vårt ytterste for å bidra til.

«Vi er glade for at et bredt flertall på Stortinget denne uka ble enige om første del av den økonomiske krisepakken. Målet er å unngå unødige konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den», skriver Kjartan Alexander Lunde og Mia Bruvik. Foto: Scanpix

Kjartan Alexander Lunde Leder av Rogaland Venstre

Mia Bruvik Nestleder i Rogaland Venstre

Det å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er nå en akutt hovedoppgave for regjeringen og for Stortinget, og vil være det fremover. Folk er bekymret for arbeidsplassene sine og bedriftene rammes hardt av konsekvensene av korona-viruset.

Jobber på spreng

Derfor jobber Venstre sammen med de andre partiene nå på spreng med å håndtere og å avhjelpe situasjonen. De siste dagene har vi kommet med krisepakker i 100-milliardersklassen som skal sikre både større bedrifter og små og mellomstore bedrifter.

Vi vil gjøre det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig. Tiltakene som er lagt frem, vil avhjelpe situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Det kommer. Dette jobbes det allerede med.

Vi er derfor glade for at et bredt flertall på Stortinget denne uka ble enige om første del av den økonomiske krisepakken. Målet er å unngå unødige konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den.

Vi er imponert over den store dugnadsinnsatsen vi ser hos mange. Det er grunn til å takke alle dem som står på døgnet rundt for å sikre liv og helse og for å sikre at vi har tilgang på mat, nødvendige varer, strøm og vann.

Vil takke lærerne

Ikke minst vil vi også takke de mange lærerne og rektorene som gjør en kjempejobb med å sørge for at undervisningen og læringen skjer i andre og digitale former. Selv om skolen er stengt for de fleste, må vi sørge for at elevene får kunnskap. Kunnskap er makt og makt gir frihet og muligheter. Det ønsker vi at alle barn skal ha uavhengig av foreldrenes bakgrunn, økonomi og tilhørighet.

I jobben med å løse klimautfordringene, er det mye som går riktig vei. Likevel må vi ikke slutte nå. Vi må fortsette å kutte utslipp fremover, men ikke kutte utviklingen. Det blir ikke grønt skifte med røde tall. Da må vi sikre næringslivet, bedriftene og folk sine arbeidsplasser og legge til rette for grønn vekst, ikke nullvekst. For å få til det må vi lykkes med at bedriftene overlever og at folk har en arbeidsplass å gå til også etter dette.

For det vil gå over, og vi skal klare dette sammen.