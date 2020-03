Verdi-brytere og korona-solidaritet

DEBATT: Etter å ha sett på korona-informasjonen til helseministeren, statsministeren og deres sentrale fagfolk på området, forstår jeg at den sentrale informasjonen kolliderer med noen av de norske verdiene, – og fører til de motsatte handlingene av det som rådes til og til trass og boikott.

– Erna Solberg har et manisk behov for å forsvare hvorfor man var seint ute. Man har jo bare lyttet til den fremste faglige ekspertisen (altså den som sitter nærmest henne, ikke dem ute i felten), ikke sant? skriver Einar Brandsdal. Her statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie, i midten, på pressekonferansen 12. mars. Til venstre direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, til høyre helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Einar Brandsdal Statsviter, organisasjonsrådgiver, førstelektor i endringsledelse ved UiS

«Nordmenn er blant verdens lykkeligste folk. FN kårer stadig Norge til verdens beste land å bo i, men de færreste i Norge tror at samfunnet utvikler seg til det bedre. De fleste tror det kommer til å bli verre fremover, og det har de trodd i over 20 år!»

Slik framstiller Harald Eia ett av de mange paradoksene vi finner i kulturen vår. Tv-serien Sånn er Norge er sosiologiformidling på det beste. Gjennom programmene har Eia vist oss at kjernen i det vi har av egen kultur er frihetsidealer (vi bestemmer selv hva vi skal, og er likevel papirløst medlem av EU), uavhengighet (ungdommer og eldre får stå på egne bein og ikke være til bry for familien), tillit (vi tror på andre til det motsatte er bevist), vi tar et skippertak sammen når det er nødvendig (kalt dugnad), og vi setter likhet høyt (ikke at noen er mye rikere enn andre, rik-og-lik-prinsippet).

Forutsetningen for at dette henger i hop, er en ukorrupt stat/kommune og forsikringsprinsippet (lurt å ha betalt penger til felleskassa for å få noe igjen når behovet er der). Disse verdiene og praktiske løsningene ser vi praktisert nå under korona-krisen.

Blir dette nå respektert av alle? Nei, alle handler ikke etter disse fellesverdiene. Noen er usolidariske (de viktigste er meg og mine), noen er gratispassasjerer (andre får holde seg hjemme, men ikke jeg og gjengen, vi finner et sted til fredagspilsen vår), noen bagatelliserer (Anders ble bare litt snufsen, så jeg tar ikke tar karantenen så nøye). Noen sniker i køen og hamstrer doruller og altfor mye mat (oppleves sikkert som lurt når man er usolidarisk og driter seg ut).

Dårlig endringsledelse

Etter å ha sett på korona-informasjonen til statsministeren, helseministeren og deres sentrale fagfolk på området, forstår jeg at den sentrale informasjonen kolliderer med noen av de norske verdiene og fører til de motsatte handlingene, som trass og boikott. Dette er dårlig endringsledelse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog (det fremste eksempelet) opplever jeg en som en leder som:

Ikke vil skape frykt (men er gjennomskuelig).

Snakker ovenfra og ned (er det noe nordmenn ikke tåler, er det autoriteter og formynderi).

Er ikke så faglig som han gir seg ut for å være (Camilla Stoltenberg er ærlig og sier at man vet lite om viruset).

Snakker med liten entusiasme, som fra en lærebok (fase 1, fase 2, fase 3 osv. (det vi vil vite no om er tiltak).

Skyver ansvaret nedover til kommunene (så ble sentrum-periferi-dimensjonen mobilisert).

Lege Espen Rostrup Nakstad imponerte med klar og tydelig tale i Debatten på NRK tirsdag. Foto: Skjermdump fra Debatten på NRK

Bruk Espen Rostrup Nakstad!

Men det har dukket opp en som kan kommunisere: Espen Rostrup Nakstad, overlege og forsker ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han snakker direkte til oss, ikke om oss, på Debatten på NRK tirsdag 11. mars. Han har åpenbart praksis fra den virkelige verden.

Et google-søk viser at han i tillegg å være spesialist i medisin også er jurist, og at han har skrevet bok om hvordan sivil sektor organiserer og utøver beredskap gjennom nødetatene, helsetjenesten, myndighetsstyring og samvirke. Kroppsspråk og ordvalg viser at dette er en trygg formidler av guds nåde. Bruk ham videre!

God var også Raymond Johansen. Byrådslederen i Oslo signaliserte med hele seg at nå er det alvor. Dette er tiltak vi tror på. Dette får vi til om vi tar norske verdier på alvor, og det offentlige gir rom og begrensninger som bygger på solidaritet og forsikringsprinsippet.

Sterk på la-det-skure-ledelse

Kommunikasjonsplasket sto Erna Solberg for. Hun har et manisk behov for å forsvare hvorfor man var seint ute. Man har jo bare lyttet til den fremste faglige ekspertisen (altså den som sitter nærmest henne, ikke dem ute i felten), ikke sant?

På Dagsrevyen torsdag sådde hun tvil om tiltakene. – Vi vet ikke om de vil virke.

Dette var mat for dem som tar lett på det, og som gjennom tanke og gjerning gir F. At Solberg er sterk på la-det-skure-ledelse, kom også fram seinere på kvelden: – Disse folkene har sikkert bare gjennomført en helgehandel, sa damen som styrer sine statsråder etter løsgjengerloven.