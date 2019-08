Troen viktigere enn politikken i Kirken

KIRKEVALGET: Jeg gleder meg over at Thor Magne Seland, Åpen folkekirke, stiller seg fram for å kunne bidra i Den norske kirke (Aftenbladet 17. august). Jeg var sammen med Seland på et orienteringsmøte for alle kandidater ved kirkevalget – i mai i Tjensvoll kirke i Stavanger. Det er bra at mange mener at Kirken er viktig!

Fra Åpen folkekirke skrives det at de har et enkelt budskap: Tro, håp og kjærlighet. Et vesentlig spørsmål er da: Hva er det en tror? Uten å ville være uhøflig: Det var en som ville prøve å gå på vannet, som Jesus og Peter i Bibelen. Han nærmet seg stranden idet han stadig proklamerte: «Eg tror, eg tror, eg tror.» Men da vannet etter hvert dekket stadig mer av hans legeme, sa han: «Va det ikkje det eg trodde.»

Kristen tro er tro på Jesus Guds sønn som frelser og herre. Når overskriften på Selands innlegg i Aftenbladet 17.8. lyder: «Gjør døren høy, gjør porten vid!» – er ordene ikke opprinnelig tiltenkt de som kommer til kirken. Fortsettelsen i denne salmen lyder: «Se, ærens konge kommer hit!»

Og så er det ikke slik at for å kunne komme i audiens hos denne kongen, må en være spesielt verdig. For noen år siden var jeg sammen med en god venn som ble konfirmert i nevnte Tjensvoll kirke sammen med meg, få dager før han døde av alvorlig sykdom. Siste gang vi var sammen, tillot han at jeg kunne be en bønn til Gud for ham. Jeg avsluttet bønnen med «I Jesu navn amen.» Ord som min venn gjentok. Jeg opplevde det fint! Bibelen sier: «... for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» (Romerbrevet 10,13)