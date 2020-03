Ikke sett Akropolis-visjonen i korona-karantene

DEBATT: Vi må ikke gå oss vill i diskusjonen om penger eller navn, først må vi vite hvor vi skal, og hva vi skal realisere.

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Stavanger Høyre og medlem av kommunedelsutvalget for Eiganes og Våland

Hilde Øvrebekk hadde 20. mars en kommentar i Aftenbladet om at nå måtte Akropolis-visjonen settes på vent. Store ambisjoner hører ikke hjemme i koronaens-tid, og heller ikke etterpå. Det vil bli alt for dyrt, det er alt for mange oppgaver som ikke er løst.

Finnes ikke endelig plan

Jeg vil hevde det motsatte. Det er nettopp i tider som nå, vi må våge å tenke stort, våge å være visjonære, skape drømmen om hvordan verden skal være når vi en gang på nytt kan samles og omgås. La oss ikke bli fokusert på hva visjonen vil koste. Ingen vet for øyeblikket hva en utvikling av området vil koste fordi det finnes ingen endelig plan. Alle tall er anslag basert på gjetninger om et mulig utfall.

Det er nettopp i tider som nå, vi må våge å tenke stort.

Enkelte har også hengt seg opp i navnebruken. Noen – bl.a. jeg – mener at vi skal holde fast på Akropolis-visjonen, noen vil bruke Eckhoff-høyden fordi arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff tegnet de tre ikoniske byggene, mens andre heller vi kalle det noe så prosaisk som Kannikplanen. Vi må ikke gå oss vill i diskusjonen om penger eller navn, først må vi vite hvor vi skal, og hva vi skal realisere. Byen har et område med et uforløst potensial. La oss fokusere på hva vi kan få til, ikke på hva resultatet skal hete eller hva det kommer til å koste.

Bruk tiden i isolasjon

Fylkesordføreren har invitert til forslag om hva fylkeshuset kan brukes til, politikerne i Stavanger ønsker alle innspill til bruken av området velkommen. Gode ideer kan skapes i et samspill med andre, men de kan også utvikles i enerom eller på hjemmekontor. Bruk derfor tiden i isolasjon til å være visjonære, til å tenke stort. Så kan vi når hverdagen en gang kommer tilbake, se på hva som kan gjennomføres og hva det kommer til å koste. Vi må ikke drepe drømmen, Hilde Øvrebekk.

