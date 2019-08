Jeg har en venn som mistrives på sykehjem

Jeg besøker han på et sykehjem i byen. Han er der hver 5. uke på avlastning. Der får han en god seng, hjelpsomt personale, god mat, kort sagt – oppbevaring til han kan dra hjem til sin kjære kone i fire uker. Så er det en ny uke med «oppbevaring». Det som plager meg er at han mistrives på sykehjem!

Spare penger

Kommunen skal spare penger. Pleie- og omsorgsektoren tar mye av kommunens budsjett. Det får holde om en holder liv i en stakkar om en ikke skal «underholde» han i tillegg. Han kunne jo komme til å trives!

Det nærmer seg valg, og i går kom det en politiker på døren. En av brosjyrene jeg fikk hadde overskriften «Vi stiller til valg i Stavanger, og vil gjerne høre mer om hva du synes er viktig». Den muligheten vil jeg benytte meg av.

Innhold i hverdagen

Jeg ønsker at kommunen kan skaffe min venn og andre oppegående funksjonshemmede et sted hvor de kan trives, sosialiseres og ha et innhold i hverdagen. Hva som skal til? Spør dem. Men har jeg tenkt på hva det vil koste? Trivsel koster vel ikke mer enn en passiv sykehjemsplass, snarere tvert imot!