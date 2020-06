Hva er neste nivå fra dagens optimale status?

MENNESKEHJERNEN: I realiteten bryr våre hjerner seg ikke det minste om vi blir klima-nøytrale i 2030.

Menneskets hjerne er ikke utviklet med tanke på omstilling. Det må vi ta hensyn til når vi skal omstille. Foto: NTB scanpix

Kristine M. Sirnes Partner, Innovation Lab (Stavanger)

Mads Thimmer CEO, Innovation Lab (Aarhus)

I sin gjestekommentar i Stavanger Aftenblad 15. juni skriver UiS-rektor Klaus Mohn om professor Dag O. Hessen fra UiO, som ser tegn på et paradigmeskifte i erkjennelsen av at vi må gjennom en omstilling av liv og levesett. Mohn selv er ikke like optimistisk og ser for mange tegn på at omstillingen egentlig ikke har festet seg: «Kanskje i ord, men ikkje i handling.»

Nylige gjennomslag i kunstig intelligens lærer oss om den menneskelige hjerne og dens mekanikk. Et nærmere blikk på disse funnene vil trolig ikke gjøre deg mer positivt innstilt til framtiden, men det gir noen retninger vi trenger for å sette i gang endringer som bidrar til en mer bærekraftig verden.

Den menneskelige hjerne

For det første er vi ikke særlig åpne for å endre etablert tankesett når et mønster allerede er etablert. Uavhengig av sunn fornuft, hjernens plastisitet overstyres av erfaring. Hjernen vår er forhåndsprogrammert til repetisjon – at tanke og handling gjentas igjen og igjen, og ikke for nysgjerrig utforskning.

For det andre er vi bundet av hjerne-kjemikalier assosiert med å jakte på mål – jakte, ikke oppnå. Hvis du allerede har en yacht til én million, vil du lengte etter en to millioners yacht så mye at det eter deg opp.

Vi er ikke tilrettelagt for å være fornøyd, siden våre hjerner fungerer som konkurrerende motorer for vårt genom, som ønsker å kjempe og vinne i den store konkurransen om evolusjon. Å oppnå målet i seg selv er nesten ikke assosiert med gevinst, ettersom vår manipulative styringskomité av cerebrale overføringer syns mest om tilfredshet.

Uttrykk og beregninger

Det betyr også at vi må fokusere på prosessen mot å oppnå en bærekraftig planet, og ikke bare på målet i seg selv. I realiteten bryr våre hjerner seg ikke det minste om vi blir klima-nøytrale i 2030. Spørsmål vi bør stille oss er hvordan vi kan måle og drive kontinuerlig belønning underveis i prosessen.

De fleste av oss trenger belønning som påvirker våre vaner, språket vårt og daglige handlinger. Vi kan droppe rødt kjøtt, fly-ferier, bilturer, varme bad etc., men selv ikke det å redde jordkloden kan få oss til å endre våre fastlagte mønstre (gjelder 99 prosent av oss). Vi må fokusere på en ny tolkning av våre etablerte mønstre, og åpne øynene for de iboende fordeler og belønninger assosiert med en systematisk, fornyet tilnærming til alt vi gjør. Dette må møysommelig arrangeres slik at det ikke går på bekostning av tidligere vaner, men fremstår som neste nivå fra dagens optimale status.

Vi kan ikke endre livets grunnleggende formel – vekst. Men vi kan endre uttrykk og beregninger. Fra «å ta» kan vi snakke om «å gi» i en liste over meritter. Og fra anvendte ressurser innen forskning og utvikling kan vi skryte over investeringer i karbonfangst.

Se lengre

Tilsvarende kan vi fremtidssikre investeringer, som minste minimum. Fra et søkelys på kvartalsvise utbytter kan vi bruke lengre tidsrammer for å få de samme parametrene til å blomstre; det vil gi mening – og penger – med langsiktig fokus. Klesprodusenten Patagonia, som fører slow fashion, fikk firedoblet sin omsetning på tre år.

Langsiktighet vil bidra til å posisjonere selskapet for ny teknologi, fremvoksende markeder og fremtidig talent-base. Det vil bidra til å ta bærekraftige, kanskje til og med regenerative investeringer. Det vil hjelpe til med å prioritere mangfold, generøsitet, tillit og åpenhet, – for disse konseptene vil gjøre deg attraktiv overfor talent og markeder.