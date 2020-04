Hvem er «alle» hos Energi Norge?

DEBATT: Knut Kroepelien og Eimund Nygaard i Energi Norge prøver i et velskrevet innlegg den 7. april å rettferdiggjøre liberaliseringa av kraftverkene og bygging av eksportkabler som et felles gode.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Ivar Andersen Stavanger

«Alle tjener på et internasjonalt kraftmarked» var overskrifta, men her er første feil, alle kan ikke tjene, noen må tape, og det nevnes sjølsagt ikke.

Målsettinga er at prisen på kraft i Norge skal opp på europeisk nivå. Uansett påstander om at vi har lav strømpris takket frislepp og liberalisering, så er dette feil, vi hadde lave strømpriser, noe som og kommer den kraftkrevende smelteverksindustrien til gode. Den enigheten det refereres til er og feil. Norsk Industri (NHO) så vel som fagforeningene, har en annen oppfatning.

Vil ikke ha kritikk

Energi Norge vil ikke ha kritikk eller kritiske spørsmål til sin virksomhet, og spesielt ikke fra Hogne Hongset, som de mener står alene. Hongset tar nok debatten med glede, det er vel heller et spørsmål om næringen ønsker debatt?

Fornybarnæringen får og positiv omtale, bidraget til stat, fylker og kommuner er på nivå med kostnaden for elevene i grunnskolen, hevdes det i artikkelen. Ut ifra det som berettes i avisene, så er det «smuler» som blir lagt igjen i form av penger. Naturinngrep og støy er ikke nevnt, heller ikke den massive subsidieringa, som vi kan lese om. Liberaliseringa gjør at vi produserer kraften som etterspørres, når den etterspørres, og der det koster minst å produsere den, hevdes det og. Dette hadde altså ikke vært tilfelle uten frisleppet? Overføringskostnadene blir heller ikke nevnt, forståelig nok.

NorthConnect-kabelen er forhåpentligvis lagt i møllposen for godt. Med den massive lobbyvirksomheten eierne av prosjektet mobiliserte, så var det tydelig at dette var noe som er godt for disse, men ikke for oss vanlige forbrukere, og den industrien vi skal leve av her i landet.

Garantere rein strøm?

Lyse, som er en del av dette, går ut med «grønn garanti», det vil si at all den strøm som vi bruker er «rein», den kommer fra vann-, sol-, eller vindkraft. I denne kabelen som påstår de at strømmen går begge veier, og at vi importerer omtrent like mye strøm som vi eksporterer, noe som er irrelevant, all den tid vi er bortimot sjølforsynt med elkraft her i landet, så det er små mengder. Men uansett, om nå påstanden om at vi importerer strøm, kan Energi Norge/Lyse garantere at den «europeiske strømmen» er helt rein, og ikke «tilsatt» kull eller diesel, det vil si kommer fra kullkraftverk eller dieseldrevne kraftstasjoner?