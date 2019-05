Bevar Kalbergskogen

Kalbergskogen er verdifull på så mange måtar. Skogen er ein leikeplass for ungane våre, ein passande stad for den daglege lufteturen, og heimen til både fuglar og dyr.

Dette gjeld nok for dei fleste skogar, men Kalbergskogen er noko meir enn dette. Det er ein skog som bind saman to kommunar og to bygder. Nettverket av stiar inni skogen er så stort at eg ikkje har blitt kjend med alle sjølv etter to år med turar i Kalbergskogen kvar veke.

Skogen er også eit knutepunkt for enormt mange flotte turar. Ved å ta turen gjennom skogen kan du gå på stiar og grusvegar frå Frøyland og Orstad og heilt til Sandskallen, Stutafjell, Åslandsnuten, Ålgårdsbanen og Bogafjell.

Kjært idrettsanlegg

Med eit svært godt orienteringskart over Kalbergskogen er skogen også eit fantastisk idrettsanlegg. Kart og områda karta er laga på, er definerte som idrettsanlegg, og Kalbergskogen er ein kjær plass for orienteringsløparar i heile Rogaland.

Skogen egnar seg utruleg godt til orientering med eit eldorado av stiar, kombinert med grusvegar, tett skog, kratt, myr og bekkar. Det blir arrangert fleire løp og treningar i året på dette anlegget, og dei største løpa har over 500 deltakarar. Kalbergskogen er også eit populært område for både løpetrening utan kart og terrengsykling.

Ny orienteringsklubb på Frøyland

For eit år sidan starta me opp ei orienteringsgruppe i Frøyland idrettslag. Me arrangerer løp og treningar i Kalbergskogen, og har planar om å bygga opp klubben i takt med at barna våre veks opp her på Frøyland. I dette arbeidet er Kalbergskogen uvurderleg for oss. Her kan alle koma seg på trening utan å bruka bil. Me håpar at politikarane ser kor stor verdi dette området har for innbyggarane i to bygder i vekst.