Historisk godt rød-grønt resultat i Stavanger

Mye av det Jordal skriver er det lett å si seg enig i, men er det riktig at det ikke var noen rød-grønn bølge i Stavanger og at Stavanger fortsatt er en blå by?

Et historisk godt resultat

Det første vi kan merke oss er at SV, R og MDG samlet fikk en oppslutning i Stavanger på 16.8 prosent. Det er en framgang på 5.8 prosent fra 2015, og rekordoppslutning for disse tre partiene samlet i Stavanger. Den gamle rekorden er fra 2003 da SV, RV og MDG fikk 13.5 prosent totalt. Disse tre partiene har samlet gjort det et lite hakk bedre i Stavanger enn de har gjort nasjonalt.

Dersom vi tar Ap med i regnestykket, fikk de fire partiene 42.2 prosent oppslutning i Stavanger. Dette er noe bedre enn de fire partiene fikk nasjonalt (41.5 prosent). I Stavanger har de fire partiene også en framgang på 3.9 prosent fra 2015, mens de har en tilbakegang på 1.8 prosent nasjonalt.

Valgresultatet for de fire partiene har faktisk aldri vært bedre i Stavanger etter at SV ble etablert i 1975, og vi må helt tilbake til 1983 sist gang denne blokken hadde mer enn 40 prosent. Da fikk Ap, SV og RV 40 prosent totalt.

Det er også et interessant poeng at de fire mest populære politikerne i Stavanger, hvis vi skal dømme etter slengstemmer gitt i kommunevalget, er listetoppene i disse fire partiene. Nå kan det innvendes at det her trolig er avgitt mange slengstemmer internt mellom de fire partiene, men det er likevel interessant når vi ser at ingen Høyre-politikere fikk mer enn 175 slengstemmer. Det er altså et historisk bra resultat for venstresiden i Stavanger, og et historisk bra samlet resultat for de tre partiene SV, R og MDG.

Senterpartiet – et rød-grønt parti

Det er interessant at Jordal konsekvent regner Senterpartiet med på den borgerlige siden i Stavanger. Og det er riktig at Sp har vært en del av det politiske flertallet under Høyre-styret de siste 24 årene. Men Sp var også en del av det politiske flertallet sist gang Stavanger hadde Ap-ordfører, og i mellomtiden har Sp sittet åtte år i regjering sammen med Ap og SV.

De fleste vil i dag regne Sp som et rød-grønt parti. Tar vi dette med i betraktning fikk de rød-grønne 33.583 stemmer og 32 mandater i kommunestyret – en framgang på 5 fra forrige kommunevalg, mens de fire regjeringspartiene fikk 29.351 stemmer og 29 mandater – en tilbakegang på 8.

Så har selvsagt Jordal rett i at de rød-grønne ikke kunne ha dannet flertall uten støtte fra FNB. Og kommentarfeltene tyder på at mange er skuffet over FNBs valg. Men de som er overrasket over at FNB valgte å støtte Ap og de rød-grønne, kan hverken ha lest FNBs valgprogram eller fulgt særlig godt med i Stavanger-politikken de siste fire årene.

En blå by?

Jordal avslutter med å konkludere at «Stavanger er fremdeles en blå by i Norge». Sammenlignet med andre storbyer i Norge er det riktig at Stavanger fortsatt er blåere enn de fleste, men det som er riktig er vel at Stavanger hverken er blå eller rød-grønn – i hvert fall ikke så lenge FNB er på vippen.

Jordal har selv poengtert at de fire regjeringspartiene gikk tilbake med 8 mandater og mistet flertallet i Stavanger, og Høyre har vært opptatt av å finne en forklaring på hvorfor de tapte valget i Stavanger. Kanskje svaret er så enkelt at velgerne har fått nok Høyre-politikk?

Det nye flertallet har lagt fram en ambisiøs politisk plattform for de neste fire årene, og det blir spennende å følge med på hva de får gjort. Jeg vil ønske dem lykke til, og så får vi se hva velgerne sier om fire år!