Stavanger-politikken bør inspirere hele Norge

DEBATT: Høstens kommunevalg ga nytt flertall i Stavanger. Stortingsvalget i 2021 er viktig for mange, og det er mye politikk en ny rød-grønn regjering kan se til Stavanger for å få inspirasjon til å gjennomføre.

«I Stavanger har vi gitt barnetrygden tilbake til familier på sosialhjelp, og det må en ny rød-grønn regjering også gjøre», skriver Eirik Faret Sakariassen. Foto: llustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

I Stavanger har SV, Ap, FNB, MDG, Rødt og Senterpartiet gått sammen og levert både en politisk plattform og et budsjett som tar en solid venstresving, etter 24 år med Høyre-styre. Så her er mine råd til hva våre partier på nasjonalt nivå bør gjøre:

Som mange er kjent med, er det mange kommuner i Norge som trekker fra barnetrygden når familier på sosialhjelp får stønader. Dermed taper en familie med to barn godt over 24.000 kroner årlig. Stortinget lar lokalpolitikerne omvendt behovsprøve barnetrygden, nemlig at den kan tas fra de som trenger den mest. I Stavanger har vi gitt barnetrygden tilbake til familier på sosialhjelp, og det må en ny rød-grønn regjering også gjøre. De må fjerne kommunens mulighet til å ta penger fra de med minst.



Fjernet skolefrukten

«Lærer fremfor pærer» har representanter for Høyre sagt mange ganger. Så fjernet de skolefrukten, kuttet 600 lærerstillinger i ungdomsskolen og ga store skattekutt til landets rikeste. Lærer foran mer til milliardærer er en bedre fane. Men det trenger ikke gå på bekostning av næring. Samtidig som vi i Stavanger bruker mange millioner for å oppnå en veldig god lærernorm, så har vi igangsatt utrulling av skolemat. Vi starter på skoler i bydeler med levekårsutfordringer, men målet er at vi skal få det til i hele kommunen på sikt. Det bør en rød-grønn regjering få på plass, sånn at ingen unger trenger å gå sultne på skolen.

Velferdsprofitører får, under dagens borgerlige regjering, innpass i stadig nye deler av velferdsstaten. Det må stanses.

Alle unger må få være med på leken. SFO skal være en inkluderende arena, men har for en del barn blitt en ekskluderende arena. Mens vennene får gå til SFO, så må de stå på utsida av skolegården når de andre leker. Det vil vi ikke ha noe av. I Stavanger får alle førsteklassinger gratis SFO fra høsten. Dette er et viktig første skritt på veien mot en mer helhetlig skoledag, med tid og rom for mer fysisk aktivitet, kreative fag, kultur, lek og leksehjelp.

Krav om nullutslipp

Mange store og små kommuner får årlig hundrevis av cruiseskip og tusenvis av turister på besøk. Det er hyggelig med besøk, men utslippene er store i global sammenheng og må kuttes. Stavanger vil innføre en lokal klimaavgift for cruiseturistene, som skal gå til lokale klimatiltak. I tillegg vil vi sette en stopper for det store antallet som kommer hit årlig og et makstak på dagbasis. Norske kommuner må sammen stille krav om nullutslipp fra cruiseskipene, og der må Stortinget sette standarden. Et rød-grønt storting må stille tøffe krav til utslippsreduksjoner, også for cruisenæringen.

Velferdsprofitører får, under dagens borgerlige regjering, innpass i stadig nye deler av velferdsstaten. Det må stanses. Stavanger sier nei til nye kommersielle barnehager, og vil motsette oss nye privatskoler. Men når det gjelder barnehager og skoler må en rød-grønn regjering hjelpe til, nemlig gjennom å gi kommuner rett til å legge ned private barnehager og lokalt selvstyre til å stanse privatskoler.

Et siste råd til en ny rød-grønn regjering er å ta et generaloppgjør med New Public Management og målstyringen som rir mange deler av offentlig sektor, enten det er utdanning, helse, Nav eller barnevernet. De må avvikle målstyringshysteriet, og gi den sunne fornuften og fagfolks kunnskap friere armslag.

Gjøre alt vi kan

Nå må hver og én av oss som vil ha en ny regjering, gjøre alt vi kan for at det skal gå, og de rød-grønne partiene bør si ja til SV-leder Audun Lysbakkens invitasjon til samling også før valget. Det gjorde vi i Stavanger, og det ga gode resultater! Nå har vi flertall til å hver dag arbeide for et Stavanger for alle, etter 24 år med mest til dem med mest fra før.

