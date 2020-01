Nytt byvåpen – brug ved!

DEBATT: Så er det nok en gang nødvendig å tørke støv av paragraf 17. Det er paragrafen som topper alle andre paragrafer og alle andre regler. Og den lyder sånn: Det e lov å bruga vedet!

«Jeg ser også bildet av det nye forslaget – her på min digitale flate. Det er et byvåpen uten styrke, uten sjel uten særpreg. Vårt nåværende byvåpen har alt dette», skriver Sveinung Bendiksen. Det justerte kommunevåpenet til venstre.

Sveinung Bendiksen Stavanger

Denne gang går – ikke oppfordringen, men pålegget om å ta paragrafen i bruk – til kommunedirektør Per Kristian Vareide. Han har sett lyset – og funnet ut at vi må modernisere Stavangers byvåpen – eller kommunevåpen som det vel heter nå. Hvorfor? Jo, fordi det skal være «lettere lesbart i tråd med universell utforming, og at det skal fungere optimalt i alle kommunikasjonsflater, også digitalt».

500.000 for å ødelegge

Det første – «universell utforming» forstår jeg ikke betydningen av. Jeg er ikke helt sikker på at jeg vet hva digitale flater er heller. Men, jeg innbiller meg at jeg sitter og ser på en akkurat nå, skjermen på en datamaskin. Og der ser jeg bildet av vårt vakre byvåpen, klart og tydelig. Dette byvåpenet har kommunedirektøren gitt et reklamebyrå 500.000 kroner for å ødelegge. Og jammen har de klart det.

Jeg ser også bildet av det nye forslaget – her på min digitale flate. Det er et byvåpen uten styrke, uten sjel uten særpreg. Vårt nåværende byvåpen har alt dette.

Så, kommunedirektør Per Kristian Vareide. Ta i bruk paragraf 17. Nå!

Og skulle noen av byens politikere i sin villfarelse komme i tanker om at vi skal ta i bruk det nye forslaget, så går pålegget også til dere om å ta i bruk paragaf 17.

Mangler bare «bærekraftig»

Det eneste som mangler i dette meningsløse initiativet er at kommunedirektøren også tar i bruk det mest forslitte og innholdsløse ordet i det norske språket de siste årene – «bærekraftig» – for å argumentere for å modernisere vårt byvåpen.

Brug ved!

