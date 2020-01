Høyres kjærlighetserklæring til norsk matproduksjon

DEBATT: Det går en vekkelse gjennom landet. Bønder og produsenter beriker våre liv med gode smaker, solide produkter – og skaper suksesshistorier fra virkeligheten. Det skal vi i Høyre bidra enda mer til.

«Vi kan ikke alltid konkurrere på pris, men veldig ofte på kvalitet», skriver Margret Hagerup. Foto: Illustrasjonbilde/Scanpix

Margret Hagerup Stortingsrepr., arbeids- og sosialkomiteen (H)

Det pågår nå en stille matrevolusjon. Produkter i verdensklasse produseres nå et sted nær deg. Innovasjon og tradisjon går hånd i hånd. Suksesshistoriene fortjener et enda bredere publikum.

Under kåringen av Det Norske Måltid var jeg så heldig å sitte til bords med familien som driver Juviksild i Møre og Romsdal. Jeg fikk høre om deres kjærlighet til norske mattradisjoner. Nå vet jeg at om det ble matmangel før i tiden, kunne man klare seg i flere måneder med en tønne med sild. Jeg vet nå også at kommunevåpenet i Molde består av hval og sild. Når hvalen kom inn i fjordene brakte den med seg store stimer med sild. Tradisjon og kystkultur.

Det er på tide å snakke mer om kjærligheten til norsk mat, og at vi tar vare på gammel kunnskap.

Dette fikk meg til å tenke på matproduksjon og selvforsyning. Nå og da. Hvordan kan vi ta med oss noe av fortiden vår inn i fremtiden?

Da jeg var liten husker jeg somrene hos mine besteforeldre i Hordaland. Farfar hadde verdens beste bringebær. De var grobunn for utallige matopplevelser, og jeg kjenner enda smaken i munnen når jeg lukker øynene. Når vi dro ut til bestemoren min på Jæren hadde hun frukttrær som bugnet av epler og plommer. Slike ting hadde vi ikke hjemme på Sandnes. Gamle tradisjoner var allerede da i ferd med å dø ut, og i dag kjøper vi eplene i butikken.

Viktig del

I Høyres nye stortingsprogram vil matpolitikken være en viktig del. Det handler om grunnleggende behov som helse, ernæring, kunnskap og kultur.

Høyre er opptatt av å levere verden over til kommende generasjoner i bedre stand enn da vi overtok. Det er en formidabel oppgave. Følelser, tradisjoner, nytteverdi og økonomi skal balanseres opp mot hverandre. Samtidig er forbrukerne viktige premissgivere. Og klimahensynet må ligge til grunn for alt vi gjør. Fremtiden må være bærekraftig.

Høyre vil bygge på de gamle tradisjonene, men også stimulere til nytenkning. Juviksild fikk hele to priser under Det Norske Måltid. De viser vei for tradisjon, innovasjon og kjærlighet til norsk mat. En kombinasjon som har potensial til å gjøre det stort ute i verden. Laksen vår har allerede gjort det – og det er ingen grunn til at produkter som lutefisk og sild ikke også kan gjøre det! Vi kan ikke alltid konkurrere på pris, men veldig ofte på kvalitet.

Tar vare på gammel kunnskap

Dette skal Høyre diskutere det kommende året, for å lage morgendagens matpolitikk. Det er på tide å snakke mer om kjærligheten til norsk mat, og at vi tar vare på gammel kunnskap. Vi trenger mye innovasjon, men vi skal ikke glemme tradisjonene.

