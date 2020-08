Fuglekvernene må stoppes!

VINDKRAFT: "Skyggekast, discolys midt på natta og ser dem i øyekroken uansett hvor jeg snur og vender meg." Denne fortvilte beskrivelsen fra en vindkraft-nabo fant jeg i en kommentar på Facebook. Men nå et det på tide å få kunnskapen ut i tradisjonelle medier, som har vært uforståelig tause og sviktet sin jobb som vaktbikkje.

Støyen er ubehagelig. I tillegg påvirker uhørbar infralyd kroppen fysisk. Og når solen står bak en fuglekvern, får man skyggekast, som om lyset blir slått på og av. Dette kan utløse anfall hos epileptikere., skriver innsenderen. Foto: Jarle Aasland

Kristin Elise Jakhelln Mjølkeråen

Hver fuglekvern-vinge er lengre enn et jetfly, og spissene kan rotere i 300 kilometer i timen. En mann som sto ved siden av en 90 meter høy fuglekvern i Holland, som da var de høyeste, forteller at det ble et kraftig sug hver gang en vinge svisjet forbi og at han var glad det var et kraftig nettinggjerde rundt.

Suger inn fugler

Det betyr at også fugler og insekter som flyr ved siden av, er så lette at de dessverre blir sugd inn. 100 havørn døde på Smøla i fjor etter store lidelser. Og fuglekvernene som blir bygd i Norge er mye høyere enn 90 meter. Til hver fuglekvern går det med over 200 kilo sjeldne jordarter som utvinnes i Kina og lager giftsjøer. Dette er ikke et grønt skifte! Og der er ingen returordning.

Etter 12 - 16 år er fuglekvernene utslitt, og grunneieren må kvitte seg med de enorme vingene, som ikke kan gjenvinnes. Foran på hver vinge slites mikroplast og epoksy/glassfiber av, sistnevnte er stikkende ubehagelige. Dette spres i naturen og kan forurense drikkevann. Dessuten kan olje lekke ut, slik det gjorde etter en turbinbrann i Fitjar i 2015. Da lekket 400 liter ut; med de nye gigantturbinene kan det bli tusenvis av liter.

Plager epileptikere

Støyen er ubehagelig. I tillegg påvirker uhørbar infralyd kroppen fysisk. Og når solen står bak en fuglekvern, får man skyggekast, som om lyset blir slått på og av. Dette kan utløse anfall hos epileptikere. Til hver fuglekvern trengs en gjennomsnittlig 800 meter lang, 6 -10 meter bred vei. Fjell sprenges istykker, og anleggene er planlagt å stå så tett oppover langs kysten at man kan se fra det ene anlegget til det neste. Jeg har sett kartet med prikkene tett i tett. Så hva med turistene og oss selv?

Fortjenesten går ut av landet og havner i skatteparadis, og 2/3 av tiden er vinden for svak eller for sterk til kraftproduksjon. Dessuten tapes effekt, fordi flere fuglekverner sammen påvirker hverandre i såkalt vindskygge. Man kunne fått like mye kraft ved å oppgradere vannverkene, og de varer «evig». Og eventuelt spedd på med solkraft. Prosessene bak har vært dårlige. Det har vært søkt om en størrelse, og så har det blitt noe mye større. Det er også folk på begge sider av bordet.

Bukken og havresekken

Vi er et lite land, og Eva Joly påpeker kjennskap og vennskap som et problem i den norske forvaltningen. Men når det altså er de samme folkene, blir det enda mer inhabilt: NVE's tillatelser gis på grunnlag av rapporter fra Multiconsult, som vurderer Vindkraftens Potensielle Skadevirkning på Naturen. Men Multiconsult har også en representant i styret til Norwea, vindkraftselskapenes egen organisasjon. Det betyr at vindkraftens påvirkning på naturen ikke blir vurdert - eller vurdert av et firma som sitter i styret til en organisasjon som har som formål å fremme vindkraft. Stopp all vindkraftutbygging inntil tillatelsene er vurdert på nytt. Folket et ført bak lyset.