Jeg har prøvd å sette meg inn i hva dette vil si i praksis. Intensjonen med det nye kortet har nok sikkert vært bra for de som kan bruke det slik som det er tenkt. Foreksempel vil det på ferjestrekningen Mortavika-Arsvågen fungere optimalt, da en slipper å løse manuell billett. Det er jo et fremskritt.

Stor ulempe

Men av en eller annen grunn skal dette også tas i bruk i vårt samband. Det vil føre til en stor ulempe for oss på mange måter. I dag har vi et ferjekort som kan benyttes til bil, traktor, moped osv., og i tillegg persontrafikk. Om en har flere biler/kjøretøy så bruker vi det samme kortet. Dette fyller vi på ved behov, og vi har full kontroll på restbeløpet da dette kommer på kvitteringen.

Med autopass ferjekort er det mye som blir annerledes. For det første skal kortet knyttes til kun ett kjøretøy/kjennemerke. Når vi da en gang imellom ønsker å ha med oss en henger, må vi også kjøpe ett kort til den. For mange her er det også aktuelt å kjøre med traktor, av og til med henger eller andre enheter på denne. Altså ytterligere flere kort må anskaffes. Når det nærmer seg sommer og ferietid, er det noen som har campingvogn, og enda ett kort må anskaffes. Jeg tror de fleste forstår at dette blir ganske håpløst å forholde seg til. For det første skal vi ha kontroll på x antall kort. I tillegg vil vi ikke lenger ha kontroll og oversikt på restbeløpet som står igjen. Dessuten må alle kortene fylles opp for 3500 kr pr. kort. Det er flere som har flere biler, traktorer og hengere osv., så her skal tusenlappene få bein å gå på.

Det andre som blir veldig problematisk, er i forhold til persontrafikk. Voksne, barn og ungdom reiser mye med ferje pga. både jobb, fritidsaktiviteter og legebesøk osv. Men nå skal vi ikke lenger få bruke ett og samme kort til det. Nei, nå skal hver enkelt ha sitt personlige kort, med bilde på! Og ikke nok med det, hvert kort koster 900 kr/mnd., uansett om du bruker det én eller 30 ganger i løpet av en måned.

Ufattelig dyrt og urimelig

Tror de fleste, uten å ha hovedfag i matte, kan forstå at det også her blir ufattelig dyrt og urimelig på alle måter.

På bussen i byen har en mulighet til både klippekort og månedskort. I tillegg kan flere i familien bruke samme kort. Tror vi må gå til fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!