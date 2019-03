Min psykotiske sønn døde på grunn av samtykke-regelen

Overlege og professor dr. med. Tor Ketil Larsen skrev et innlegg i Stavanger Aftenblad 28. februar under overskriften «Tvangsbehandling kan i enkelte tilfeller være nødvendig». Der etterlyser han et opprop og et opprør mot den meningsløse praktiseringen av regelverket rundt tvang, som er «blitt gjort så komplisert og byråkratisk at man nesten er garantert å trå feil» dersom man forsøker å hjelpe.

Denne politisk styrte tragedien har jeg og min familie smertelig fått erfare. Vi har mistet det kjæreste vi hadde, vår sønn, og sitter tilbake med en overveldende sorg og ødelagte liv.

Med sjokk og vantro fikk vi høre fra helsepersonellet som ble tilkalt til min sønn, at de ikke kunne gjort noe annerledes så lenge min sønn, ifølge dem, ikke kunne tvangsinnlegges fordi han hadde såkalt samtykkekompetanse og kunne nekte. Ifølge dem måtte min sønn dø fordi de ikke kunne finne noe i lovverket som gav dem lov til å hjelpe ham. Forstå det den som kan.

Samtykke-regelen skaper usikkerhet

I Stavanger Aftenblad 4. mars svarer helseminister Bent Høie at han heller lytter til pasientene. Av naturlige årsaker kan min sønn ikke fortelle sin historie. Han er død på grunn av et regelverk som Bent Høie insisterer på at fungerer som det skal. Helsepersonellet som ble tilkalt, sier at dersom de hadde fulgt det gamle regelverket, hadde min sønn blitt innlagt. Men på grunn av det nye regelverket, kunne de ikke ta ham med seg. Klarere kan det vel ikke sies, – at min sønn er død på grunn av juss.

Jeg kan fortelle at min sønn, etter selv å ha jobbet i psykiatrien, var enig med Bent Høie om bruken av belter og tvangsmedisinering. Diskusjonen burde heller dreie seg om hva tvangen innebærer.

Min sønn er død fordi regelverket skaper usikkerhet rundt hvilken behandling som kan gis. Helsepersonell som mangler kompetanse, som er usikre eller som har hovedfokuset på lovverket, ender altså opp med å velge den tryggeste løsningen for dem selv, å gjøre ingenting. Personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, blir overlatt til seg selv.

Elsket livet

Min sønn var i psykose. Det var vennene som fant ham, og helsepersonell som ble tilkalt, enige om. Det var ikke rus i bildet i forbindelse med hans død.

En person i psykose er helt avhengige av at noen ser dem. En person i psykose vet altså ikke selv hvor syk en er. Allikevel skal personen selv bestemme om en trenger hjelp eller ikke.

Min sønn ropte på hjelp. Han hadde stemmer i hodet som ville drepe ham. Han hadde mistet grep om tid og sted. Han var impulsiv, og vennene hans var redd han skulle skade seg selv og andre.

Allikevel var dette ikke nok så lenge han selv ikke ville innlegges. Min sønn var, ifølge helsepersonellet som hadde møtt ham i en time, ekstremt tildekkende. Helsepersonellet endte allikevel opp med konklusjonen om at min sønn var samtykkekompetent. Fire timer senere var min sønn død etter fall fra sin bolig i 5. etasje.

Hvor mange er døde?

Min sønn elsket livet, livet var hellig, kunne han si. Dette var første gangen min sønn var alvorlig syk. Vi tror alle at når vi opplever en krise i livet, så har vi et helsevesen som vil ta vare på oss. Det var en hard læring at slik er det ikke! Min sønn fikk aldri lov til å påvirke sin behandling, slik lovverket var ment å virke.

Det som nesten er enda verre: Samtidig som helsepersonell ikke tilbyr noe hjelp, så kontakter de heller ikke pårørende. Den dagen min sønn trengte oss mest i livet, så skjøv helsepersonell lovverket foran seg, valgte å ikke hjelpe og heller ikke kontakte oss foreldre, som ville gjort alt for ham.

Tor Ketil Larsen kaller politikernes innblanding i behandlingen av de psykiske syke for «på grensen til skandaløs». Han sier at politikerne tar en kalkulert risiko når de sykeste av de syke blir ofret for populistiske ideer som ikke er forskningsbaserte. Diskusjonen om tvang ender i en profesjonskrangel om belter og stengte dører.

Har Bent Høie tall på hvor mange som mistet livet på grunn av det nye lovverket? Jeg vet at min sønn hadde valgt livet dersom han hadde kunnet få velge mellom en natt under overvåking med psykosedempende medisiner eller døden.

Krybbedød-erfaringen

Rundt de årene da min da sønn ble født, var det noen som fikk en fiks idé om at spedbarn skulle legges i mageleie for å styrke ryggen. Hvor mange foreldrepar som måtte oppleve å miste et barn i krybbedød på grunn av denne fikse ideen, er det vel ingen som tør å fortelle. Det ble skrevet side opp og ned i avisene og forsket på dyner og madrasser før noen stoppet praksisen og la barnet som naturlig er, på ryggen.

Min sønn overlevde den første faren, men denne gangen traff en ny meningsløs praksis ham med full tyngde. Jeg er overbevist at vi om noen år vil se tilbake på denne meningsløse fortolkningen med skam.

Det gjør utrolig vondt at tapet av vår sønn var så unødvendig, at han måtte dø på grunn av juss. Helseminister Bent Høie, du må få tilbake fornuften og hjertet i behandlingen av psykisk syke personer. Du må la diskusjonen handle om å ta vare på alle psykisk syke.