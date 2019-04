I kronikken «Sykehjem må bli et attraktivt karrierevalg for sykepleiere; utdanning og praksis må ta grep!», publisert i Aftenbladet 29.03.19, skriver Christina Frøiland m.fl. at færre enn én av ti nyutdannede sykepleiere velger å arbeide på sykehjem. Forfatterne utrykker bekymring for at lav rekruttering, i kombinasjon med generell sykepleiermangel, vil utgjøre en stor utfordring for Kommune-Norge.

Jeg studerer sykepleie ved Universitetet i Agder. Om ganske nøyaktig ett år er jeg ferdig utdannet og vil søke jobb. Så hva skal til for at jeg og mine medstudenter velger å søke stilling som sykepleier ved sykehjem?

Jeg var heldig

Vår første praksisperiode er på sykehjem. Alle sykepleierstudenter blir utplassert på en avdeling i åtte uker. Det er her vi får våre første erfaringer og et inntrykk av hvordan det er å jobbe som sykepleier. Vi får tildelt en praksisveileder, en sykepleier på avdelingen, som skal veilede, trygge oss og gjøre oss kjent med hvordan ting gjøres. Samtidig blir vi fulgt opp av lærer fra universitetet.

Jeg var heldig. Ikke bare med avdelingen, men jeg fikk en praksisveileder med brennende engasjement for pleie, omsorg og for eldre. Hun trivdes virkelig i jobben sin og ga mye av seg selv, både til brukere og kollegaer. Hun viste meg ubevisst alle de fantastiske sidene ved jobben sin. Læreren fra universitetet var dyktig, strukturert og opptatt av hvordan jeg hadde det. Kanskje derfor er jeg nettopp én av ti som velger å jobbe på sykehjem.

Uheldige opplevelser

Flere av mine medstudenter satt imidlertid igjen med et annet inntrykk. De kunne fortelle om svært uheldige opplevelser knyttet til praksisveileder og arbeidsmiljø på avdelingen. Om dårlige holdninger og utbrenthet blant personalet, som igjen førte til dårligere kvalitet på pleien og omsorgen som utøvdes. Slike negative opplevelser i praksisperioder blir ofte ikke snakket høyt om og etter min mening forsøkt dysset ned. Mer åpenhet rundt sykepleierstudenters negative opplevelser kan kun bidra til bevisstgjøring, læring og forbedring. Her kreves et bedre samarbeid mellom sykehjem og universitetet som står for sykepleierutdanningen.

Forfatterne skriver: «For å bedre rekrutteringen til feltet må det gi høyere status å arbeide på sykehjem og med den gamle pasient.» Jeg har til gode å høre en medstudent si at det er «lavstatus» å jobbe på sykehjem. Faktum er at mange sykepleierstudenter finner geriatri svært spennende, og arbeid med eldre og syke givende. Dette handler om organisasjonskultur. Sykepleierstudenter forteller at de ikke ønsker å være en del av og identifisere seg med de normer og verdier som finnes på enkelte avdelinger.

Endre organisasjonskulturen

Opplevelsen av sykehjemspraksisen legger helt klart grunnlaget for om en ønsker å jobbe på sykehjem senere. Selvsagt er det også andre faktorer som spiller inn på rekrutteringen. Jeg tror likevel det vil være en god begynnelse for flere sykehjemsavdelinger å endre organisasjonskulturen til det bedre. Satt på spissen, jeg vil heller ha et godt arbeidsmiljø enn lavt tempo på arbeidsplassen. Endring er først og fremst et lederansvar, men enhver har samtidig et selvstendig ansvar for å utvikle normer, verdier og holdninger som alle kan stå inne for. Vanlig folkeskikk og oppførsel bør være å forvente, selvsagt av alle parter.

Som helsepersonell må vi ta vare på hverandre, på lik linje som vi skal ta vare på de eldre. Og ekstra viktig er det kanskje å ta vare på studentene i praksis, slik at de senere ønsker å søke jobb på sykehjem.