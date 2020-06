Mímir Kristjánsson: Ingen skinnprosess om kommunale foretak i Stavanger

STAVANGER: Ingebjørg Storeide Folgerø og Hilde Karlsen mener jeg står «rød og naken» igjen fordi jeg er uenig med dem i synet på kommunale foretak.

Jeg kan forsikre de to Høyre-kvinnene om at jeg har møtt fullt påkledd til en serie drøftinger med ansattes representanter om framtida for foretakene.