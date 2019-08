Bytt ut #stjerneformet agurk med #øyekontakt og #klem!

En hektisk mor løper raske steg mot yttergangen, hun slipper en matpakke ned i sønnens sekk. Puh, hun nådde det i dag også. I det døren slår mot henne kjenner hun straks angeren for å ikke ha tatt bilde av matpakken, som for øvrig kan minne om en forestilling hos sirkus Arnardo. Den hadde gjort seg på instagram tenker hun. Der mor i påvente av bekreftende likes og kommentarer kan få bekreftelse på sin perfeksjon #supermum #husmorpoeng.

Hva er det som får oss foreldre til å strebe etter perfeksjon? Er det for å skaffe oss bekreftelse på å være gode omsorgspersoner fra andre voksne? Burde vi ikke istedenfor måle vår evne ved å gi betydningsfull omsorg hos barna våre?

Om du tar deg en tur i turnhallen eller på fotballbanen kan du se flere foreldre som tar bilder av barnet i det han eller hun presterer, for deretter å legge det ut på sosiale medier. Der kom nok en gang følelsen av å ha bevis for at en følger opp barna på flere arenaer! #minigottalent #minime #ifarsfotspor #viktigåfølgeopp.

Når en observerer barnet i aktiviteten vil det ved flere anledninger søke øyekontakt med foreldre. Barnet kan oppleve å ikke bli møtt ved at foreldrene for det meste har plantet blikket ned i skjermen. Barnet trenger at foreldre deler øyeblikkene på banen. Det kan være at den etterlengtede saltoen som ikke gikk som den skulle. Da har barnet behov for øyekontakt, en bekreftelse på at de blir sett.

Vi står ovenfor en samfunnsutfordring. Enten vi vil innrømme det eller ei, befinner vi oss i en tidsalder som bærer preg av prestasjonsjag. Der foreldre blir utsatt for et hav av sprikende informasjon om hva god omsorg er. Dette gjør dem usikre. Usikkerheten kan medføre at foreldre måler hverandres og egen vellykkethet etter hvor velpresterende de selv eller barna er.

Det er som om antall likes på sosiale medier, kake- og matpakkeperfeksjon, og barnas evne til å prestere er selve betegnelsen god omsorg. I takt med jaget etter perfeksjon og bekreftelse øker foreldrenes (og barnas) aktivering av stresshormoner. Dette kan på sikt kan være nedbrytende for vår psykiske og somatiske helse. Motvekten til dette kan være noe så enkelt som varme blikk, klem og oppmuntrende ord.

«Vi kan ikke gå rundt å klemme barna våre hele dagen» vil noen nå tenke. Slapp av, og fortvil ikke. Studier antyder nemlig at en klem på 25 sekunder utløser blant annet oxytocin som er forbundet med kjærlighet og nære bånd mellom mennesker. En god klem kan dermed senke både blodtrykket og nivået av stresshormoner i kroppen. Så hva med å sende barna av gårde til barnehagen og skolen med en god klem, uten perfeksjon i form av eksepsjonelle matpakker?

Det spiller ingen rolle om klemmen utføres uten sminke eller i mangel på fortreffelige stuer med flott interiør. Du bør ha som mål at klemmingen ikke skal dokumenteres for så å legges ut på nett. Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista deler sitt motto: «Det må aldri bli viktigere å gjøre alt rett – enn å gjøre noe bra». I denne sammenheng vil jeg si at det aldri må bli viktigere å gjøre alt perfekt- enn å gjøre noe riktig! La oss slå et slag for det uperfekte.

Hva om vi kan ha som målsetning at stjerneformet agurk som tar salto ut matpakken, og hyppig mobilbruk kan erstattes med god gammeldags tilstedeværelse. Tilstedeværelse som preges av øyekontakt, fysisk kontakt og støttende ord. Handlinger som gir grobunn for følelsen av å høre til!

Så, send barnet ditt ut døren med en god nok næringsrik matpakke, og en følelse av dere hører til hos hverandre. Lykke til med å bytte ut perfeksjon med betydningsfull omsorg #godnok.