Avisen harselerer med henne som ikke går i takt

VAKSINEDEBATT: Politikeren Susanne Heart har oppfordret myndighetene til å pause bruken av de betinget godkjente vaksinene til tilstrekkelige sikkerhetsdata foreligger. For dette synspunktet møtes hun med harselas fra regionavisen.

De yngste er tidlig i løpet, og langtidsvirkningene er ukjente. Innebærer vaksinering av disse en helsemessig fordel som klart oppveier risikoen, spør innsenderne. Foto: Pål Christensen

Sivilingeniør Sissel Halmøy På vegne av Bindersinitiativet

Dr. Scient Kjetil Elvevol På vegne av Bindersinitiativet

For unge ser Heart ikke en tydelig fordel som forsvarer bruken. I et sensasjonsorientert medielandskap, dominert av indiske massegraver og dramatiske senfølger ved koronasykdom, skaper slikt urolig sjø og frykt.

Irrelevant premiss

Det var kanskje derfor Heart møtte så intens kritikk på lederplass i Aftenbladet. Lederen tok utgangspunkt i at «det store flertallet av de fire millioner menneskene som til nå er døde på grunn av koronaviruset ville overlevd om de hadde vært vaksinert». Problemet er at dette er et konstruert premiss, siden saken her dreier seg om unge i Norge. For de under 40 gir sykdomsforløpet ifølge FHI 0,002 prosent risiko for død.

Hvor ofte reflekterer du over risikoen for å bli utsatt for drap kommende år? Visste du at denne er nesten tre ganger så høy som at en ung, frisk person skulle dø av koronasykdom? Én av 180.000 innbyggere tas av dage hvert år; de færreste kjenner engang noen, som kjenner noen, som har blitt drept.

Av bivirkninger som rammer unge, har vi nylig blitt kjent med hjertebetennelse hos unge menn og økte mens-forstyrrelser hos kvinner. De yngste er tidlig i løpet, og langtidsvirkningene er ukjente. Innebærer vaksinering av disse en helsemessig fordel som klart oppveier risikoen? Selv med Pandemrix friskt i minne, er resonnementer som dette sjelden vare i samfunnsdebatten, og ifølge Aftenbladet så «usunn skepsis» at kritikeren må piskes inn i rekken. Bør vurderingen skje post mortem, etter at en kommisjon har konkludert at vaksineringen av de friskeste blant oss var i strid med nødgodkjenningen, og at alvorlige skader kunne vært unngått?

Hersketeknikk og polarisering

Når Aftenbladet implisitt bedyrer at antall globale dødsfall er relevant, men at ekstremt lav dødsrisiko – samt risiko for bivirkninger hos unge – definitivt ikke er det, utviser avisen en sjelden form for arroganse og kritisk sans. Når avisen, fra redaktørplass, endatil putter inn et irrelevant premiss for å krone bekymringens sendebud som «vaksinemotstander», og stemple bekymringen som «usunn skepsis», er dette langt over grensen. Så gjennomsyret av nedlatende holdninger er lederartikkelen, at man lurer på om den anonyme kommentatoren egentlig er uinteressert i et fritt og variert ordskifte, eller bare har hatt en dårlig dag på jobb. Slike ledere er en indirekte velsignelse av ethvert verdenssyn som ikke vies plass i de etablerte mediene.

Strenge sosiale normer

Norge ble i 2011 kåret til landet med sjette strengest sosiale normer i verden. Rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra Institutt for samfunnsforskning (2014), avdekket at seks av sju nordmenn ikke sier hva de mener på nettet, av frykt for latterliggjøring eller trakassering. I denne meningskulturen har det attpåtil vokst frem et kappløp i krenkende adferd, hvor den som «trekker krenke-kortet», utropes som taper. Dette resulterer i et hardt ordskifte med meningsmonopol og selvpålagt sensur, hvor motstemmene uteblir. Også politikere unngår kontroversielle tema, av frykt for hets.

Hva betyr en slik utvikling for demokratiet? For de spede eller ukonvensjonelle stemmene? Hvor kraftfullt er vel ikke signalet, når en regionavis fra sin fremste scene harselerer med den ene som våger å risikere sin posisjon, og dele en bekymring som er alt annet enn komfortabel å si?

