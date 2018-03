Styrk barselomsorgen i kommunene nå

Liggetiden på sykehuset skal reduseres fra tre til to døgn for friske barselkvinner og deres spedbarn. Mange mødre opplever at tårer og melk flommer over den andre og tredje dag etter fødsel. Hvor er det da best å være? Hjemme eller på sykehuset? Noen vil si sykehuset – andre vil si hjemme dersom de føler seg trygge på at de kan få hjelp og veiledning ved behov. Det er dette sikkerhetsnettet som ikke er klart i de aller fleste kommuner enda.

Mange nybakte foreldre kan føle seg overlatt til seg selv.

Ikke nok stillinger

Jordmor skal ifølge barselretningslinjene fra 2014 gå på hjemmebesøk 48 timer etter hjemreise. Jordmors søkelys skal være på barselkvinnen. Utfordringen er at de fleste kommuner i fylket ikke har nok jordmorstillinger til å kunne tilby denne tjenesten. Det er et fåtall av kvinnene som pr. dags dato kan få tilbud om hjemmebesøk andre døgn etter hjemreise.

Å få barn er en stor omvelting i livet. Mange nybakte foreldre kan føle seg overlatt til seg selv. Mange vil oppleve å reise hjem med en liten bylt i armene og en naturlig usikkerhet i sin nye rolle.

Stengt i helgene

I barselretningslinjene står det blant annet at lengden på sykehusoppholdet for barselkvinnen bør imøtekomme individuelle behov. Det bør sikres at kvinnen har tilgjengelig støtte i hjemmet, og at det er tilstrekkelig og tilgjengelig fagkompetanse i kommunene. Fagkompetansen finnes allerede i kommunene, det er tilgjengeligheten og tilstrekkeligheten som er utfordringen. Det er for få jordmødre og helsesøstre til å ta imot. Det finnes ikke et nummer en kan ringe i kommunen for å få hjelp med amming av helsesøster eller jordmor etter klokken 15. I helgene har helsestasjonene stengt.

Avgjørende for ammingen

Små kommuner har heller ikke jordmor og helsesøster tilgjengelig alle hverdager. Tidlig veiledning i amming og ammeteknikk er avgjørende for at ammingen skal fungere. Tidlig hjemreise kan blant annet true den høye ammefrekvensen vi har i Norge.

Flere sykehus i landet har etablerte ammepoliklinikker. Dette er noe vi tenker SUS også må vurdere som et supplement til det tilbudet som gis i kommunene.

Å være tilgjengelig for barselkvinnen når hun trenger det er et nøkkelord. Dette betyr at helsestasjonen må ha tilgjengelige helsesøstre som har tid til å svare og gi veiledning. Det må også legges til rette for at helsesøster kan gå tidlig på hjemmebesøk.

Helsesøster skal tilby hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel. Slik systemet virker i kommunene per i dag, mottar helsestasjonen fødselsmeldinger pr. post. Det kan ta opp til en uke før en får beskjed om at et barn er født. Helsestasjonen er avhengig av at foreldrene ringer og gir beskjed om at mor og barn har kommet hjem.

Trygge og veilede

Hjemmebesøket til nyfødte kan bidra til en god start for tilknytningen og sikre mestring i foreldrerollen. Jordmor skal være den som kommer på tidlig hjemmebesøk for å ivareta barselkvinnens helse. Helsesøster kommer deretter på hjemmebesøk for å trygge og veilede familien ytterligere og informerer om videre oppfølging på helsestasjonen. Landsgruppen av helsesøstre Rogaland stiller seg sammen med Jordmorforbundet når vi i 8. mars-toget går under parolen «Styrk barselomsorgen i kommunene».

Vi ønsker at barselkvinnene uavhengig av hvor de bor, skal komme hjem og være trygge på at de kan få den hjelpen de trenger i en av livets mest sårbare faser.