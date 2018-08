Hvem har ansvaret for byggegropa i Tanke Svilands gate?

De aller fleste har vel sett den gigantiske byggegropa langs Tanke Svilands gate, tvers overfor Lærdals fabrikk. Det er nok overflødig å si at den er til ergrelse for hele byen.

Krav på forklaring

Bare de mest velinformerte, deriblant noen av byens fremste politikere, kan forklare hvorfor det er slik. Er det snakk om en byggherre som er gått konkurs eller som har kommet opp i en komplisert juridisk konflikt om byggeplanene? Byens borgere har et rimelig krav på å få en fullstendig, sammenhengende, forklaring. Vi mangler tilgang på utbyggingsområder, og derfor må noen gjøre noe, siden det ikke er noen fart i de ledende politikerne. Hvis det hele er for vanskelig, kan vel kommunen ekspropriere området?

Aktverdig formål?

Som jeg har skrevet ovenfor har vi bruk for (sentralt) beliggende områder. Det kan gjelde for eksempel en eller flere moderne boligblokker, og det må da være et aktverdig formål? Og her vil vi ikke komme i konflikt med verneverdige bygg, eller sentrumsplanen for den saks skyld. Jeg bare spør.