Etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mandag meddelte at hun ville foreta en grensejustering av deler av nye Sandnes, har ikke reaksjonene uteblitt for å si det mildt.

Står fast ved mine uttalelser

Når slike uventede beslutninger tas, får vi noen spontane reaksjoner noen og enhver, inkludert meg selv. Jeg står selvsagt fast ved mine uttalelser om kommunal- og moderniseringsdepartementet og Mæland fordi de strekker seg langt ut over kommunereformen, men jeg fikk bekreftet mandag at regjeringen har en jobb å gjøre om KrF skal med på laget.

Så til selve beslutningen som jeg mener er feil på punkt etter punkt om vi skal ta departementets egne signaler på alvor. Jeg har stor forståelse for de ulike følelsene som familier i deler av Forsand kjenner på i denne prosessen, men jeg skal med hånden på hjerte love dere alle at for meg og oss i Sandnes har dette handlet å ta menneskene og de tjenestene kommunen skal levere på alvor. Det har aldri handlet om et fjellplatå for oss. Preikestolen vil forhåpentligvis ligge der den ligger i årevis fremover uten å bevege seg hverken opp eller ned, og det vil være en av Norges fremste symboler enten den ligger i Sandnes, Strand, Stavanger eller Hjelmeland.

De som imidlertid skal forflytte seg hver eneste dag, er menneskene som skal bo i en kommune, og det er de dette handler om, og særlig barna som skal vokse opp i trygge omgivelser. Det er litt komisk å se at så mange fra vår ellers så flotte naboby påstår at dette handlet om kommunevåpen og Wirak og Borgli. Det arbeidet vi har rettet søkelys på er det vedtaket Stortinget har gjort om at Sandnes og Forsand skal bli en kommune fra 2020. Vår jobb er å sikre gode tjenester som skole, barnehage, omsorg, fritid, arbeidsplasser, reiseliv og transport. Vi skal jobbe fremover for å sikre fergedriften som er viktig for hele regionen, og vi skal sikre at all verdens turister skal få unike opplevelser i flotte Lysefjorden.

Kan fort bli bra

Nå har Sandnes nesten halve folketallsveksten i Rogaland, og vi skal nå se på hvordan folketallet og utviklingen også i Forsand-delen kan se samme positive trend, og det kan fort bli bra. Vi skal selvsagt møte fremtiden med optimisme og jobbe for innbyggerne i den nye kommunen selv om noen forsøker etter beste evne å ødelegge for gode fergeløsninger og viktige tjenester for barn og unge.

Jeg registrere at høyrestatsråden nå har sendt ut en soldat fra Hordaland for underbygge sine begrunnelser, og Ove Trellevik (H) bommer jo minst like mye som statsråden. Det er ingen fjord som skiller nord og sørsiden i Forsand, og det er merkelig at man, i strid med lokale vedtak, tvangsjusterer grensene for Sandnes og Forsand, som skal bli en ny kommune om drøye 12 måneder. Den broa som knytter sammen kommunen, ble bygget for flere år siden, og det kan fort komme en bro til i området. Det viser vel egentlig at man kunne tatt seg tid til å se på kartet før man delegerte dette til statsråden.