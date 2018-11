Forurensningen består av sterk støvforurensning og støy, i tillegg til stor fare for brann. NG har en tillatelse fra Fylkesmannen som sier i pkt 1.8 at: «Mottak, sortering av avfall skal skje innendørs.» I tillegg til krav om lagring i samme punkt: «Trevirke skal være skjermet mot vind på grunn av brannfare.»

Tre ganger brann

Alvorlige branner har oppstått tre ganger hos NG de siste 3-4 år, og to ganger i gammelt trevirke lagret på kai. Det siste året har det vært 3-4 branner i gjenvinningsanlegg i Norge, men Fylkesmannen ser ikke ut til å bruke krefter på at NG skal etterfølge sin tillatelse. Mottak og sortering skjer ikke innendørs, og lagring er ikke skjermet mot vær og vind pga. brannfare.

Den 19.09.2018 sendte jeg en ny klage til Fylkesmannen med bl.a. følgende ordlyd: Vi er nå så lei av at bedriften (NG) driver med alvorlig forurensing av støv og støy med Fylkesmannens velsignelse. I stedet for å komme på befaring for å se hvordan vårt hus, utemøbler, biler ser ut etter sønnavind, der en lastemaskin driver og knuser gammelt trevirke med dertil meget skjemmende støy og ikke minst støvpartikler som fullstendig nedstøver alt vedr. vår bolig, svarer Fylkesmannen i brev av 08.12.2016: «Vi ser ingen grunn til å tvile på at aktiviteten på kaien kan oppleves sjenerende, og tviler heller ikke på dine klager på støv og støy.»

Hvorfor gjøres ingenting?

Da finner vi det merkelig at Fylkesmannen ikke gjør noe med problemet og setter krav til at bedriften etterfølger den tillatelsen den har blitt gitt. Videre mener jeg det er graverende at Fylkesmannen ikke har tatt seg tid til å besvare min klage av 19.09.18. Jeg trodde at Fylkesmannen var en institusjon som så til at ulovlig forurensning ikke skal skje.

