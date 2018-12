I Stavanger Aftenblad 28. november kommer Geir Pollestad med utsagn vi gjerne til imøtegå. Stavanger har vært Equinors hovedsete og største kontorlokasjon siden selskapet ble stiftet i 1972. Omkring 4500 ansatte holder til i våre lokaler på Forus i dag, og vi satser stort på å videreutvikle vår posisjon som bredt energiselskap med Stavanger som kraftsenter.

Geir Pollestad frykter for «snikoslofisering» og uttaler at «Du kan jo se hvor stort og fint kontorbygget er på Fornebu og hvor gammelt og slitt det er på Forus.» Å sammenligne et topp moderne kontorbygg fra 2012 med et bygg fra 80-tallet er lite hensiktsmessig i denne sammenheng.

Full renovering

Vi besluttet i 2017 å skrinlegge planene om å bygge nytt kontorbygg på Forus. Denne beslutningen var basert både på nøkternhet og tilgjengelig kapasitet i dagens eiendomsportefølje. Forøvrig har Equinor gjort betydelige investeringer i bygningsmassen på Forus de senere år, og deler av bygningsmassen fremstår som både innovativ og moderne. Blant de viktigste oppgraderingene kan vi nevne full renovering av seks av byggets blokker, oppgradering av fasaden, viktige sikringstiltak både innendørs og utendørs, samt oppgraderinger av kjøkken, kantiner og aktivitetshus.

Integrert operasjonssenter

I år har vi også åpnet et integrert operasjonssenter og en digital lab i Stavanger, som vil spille en viktig rolle i videre digitalisering av selskapet. Norges største industriprosjekt, Johan Sverdrup-feltet, skal driftes fra hovedkontoret vårt. Vi vil fortsette å videreutvikle kontorbyggene våre både i Stavanger og på alle våre lokasjoner rundt om i verden for å skape gode arbeidssteder for våre ansatte. Vår strategi med Stavanger som hovedsete er uendret.