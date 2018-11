I 2017 rullet Stavangers første russebuss rundt i russetiden. Én ble til fire i 2018, og fire ble til 16 i 2019. Som den siste av de store byene i Norge har Stavanger fått sin russebuss-kultur, og den er kommet for å bli. Hvordan skal samfunnet håndtere det?

Bussen er ikke årsak

Alarmen er slått, av blant andre Aftenbladet under overskriften «Ungdomsskolejenter stripper for å få være med russen». Situasjonen virker å være verre enn noen gang før, russen er igjen blitt satt i bås som samfunnets svulst. Og det er ingen tvil om at utviklingen av russekulturen i Stavanger bringer med seg nye problemstillinger som aktivt må tas stilling til, først og fremst av myndighetene.

Russebusser opprettes av vennegrupper som ønsker å utrette noe sammen, bygge relasjoner og ikke minst ha en fantastisk kjekk russetid. Når Stavanger har vært et russebil-preget miljø tidligere, er det vel da ikke teknisk sett noe i veien for at de samler seg under et større tak? Ingen russebusser dannes for å skape kvalme, utestenge eller å mobbe. Om det finnes noen slike busser, tror jeg vi alle kan være enige om at andre årsaker ligger bak slik atferd.

Det handler om oppmerksomhet

«Stapper nesen med no hvitt.» «Det blir så grovt. Tar på hoodien slik at fitta de blir våt.» «Jeg blir så jævlig ustabil på kokain og sopp.» Dette synges i russelåten til en av Stavanger-bussene i år. Tidligere år har vi sett busser rundt om i Norge med tekster som «Hun danser som en hore, hore, hore, hore, hore», «du får ikke være med å rulle, her skal vi knulle, 00 er PRI», «Damer blir berusa, bare husk å shave kusa».

Poenget med å dra frem disse tekstene er ikke å unnskylde ved å sammenligne med like støtende tidligere tekster. Poenget mitt er at slike tekster produseres og produseres for å vekke den type oppmerksomhet som mediene og samfunnet vanligvis gir. Folk legger mer merke til noe som støter dem og utløser en reaksjon. Russetiden varer toppen et år (17. mai–17. mai), og gjennom å få produsert kontroversielle låter og legge ut kontroversielt materiale i sosiale medier, rekker grupper å få en eksponering som gjør at tid, penger og ressursene brukt blir verdt det. Eksponeringen og PR-en gis nemlig til bussen, og ikke til enkeltindividene på bussen, litt som et aksjeselskap.

Pluss og minus, som med alt annet

«Spesielt russebuss-fenomenet skaper problemer», uttalte politioverbetjent Katherine Sæland i Aftenbladet. Det er ingen tvil om at russebusser, som alle andre ting, har positive og negative sider. En positiv er at disse kjøretøyene ikke brukes til «raiding», som tidligere har skapt trafikksituasjoner som kunne tatt liv. En negativ er at det bringer rivalisering mellom bussene for å fremstå som «alpha» (dominerende/flokkleder; red.mrk.).

Både de positive og negative sidene ved russefeiring må belyses for at kritikk skal få gjennomslagskraft hos russen. Ved å alltid sette russen i forsvar, stenges kommunikasjonskanalene. Med tanke på at dette kun er det tredje året russebusser ruller i Stavanger, har både medier og myndigheter tid til å være med å forme denne kulturen. Dette må, fremfor noe annet, ses på som en mulighet.

Fyll og lovbrudd ikke et russeproblem

At politi på patrulje har opplevd flasker og lignende kastet etter dem i sentrum, er ufattelig trist, og slik skal det ikke være. I slike situasjoner er det enkeltindivider som begår handlinger som ikke kan forsvares. Alkohol og fyll er noe ikke bare russen sliter med. Det er et samfunnsproblem, og det som den eldre generasjon sliter med, er det også naturlig at etterkommere vil ha symptomer av.

Uansett hvilke buss eller type kjøretøy man er på, så er vi alle ansvarlige for vår egen atferd og for at vi overholder loven. Brudd skal straffes i henhold til lovverket. Det har ingen hensikt kollektivt legge ansvaret over på russen for enkeltindividers dårlige handlinger. Lovbrudd når det gjelder alkohol, narkotika, vold og så videre, må bli sett på som alvorlige politisaker, ikke som muligheter til å kaste en skygge over alle tredjeklasse-elever ved de videregående skolene i Stavanger.

I artikkelen om ungdomsskolejenter som stripper for å være med russen, var «leftovers» betegnelsen som ble brukt for å beskrive personer som blir utestengt. Det finnes ingenting som heter «leftovers». Alle personer og vennegrupper har en forskjellig grad av prioritering når det kommer til russetiden. For noen er det veldig viktig og blir gjort om til en deltidsjobb, mens for andre innebærer det kun å være med på russefester og ha det kjekt mellom russedåpen og 17. mai.

Ubehagelige situasjoner har nok oppstått rundt russebusser og russetiden, og det er ikke ønskelig. Men diskusjonen om mobbing og utestengelse fra unges sosiale kretser har vært et tema lenge før det fantes noen russebuss i Stavanger. Selve kjøretøyet man bruker i russetiden er ikke problemet i dagens konkurransesamfunn.

Minner for livet

Det finnes dessuten mange historier om mennesker som gjennom russebuss har kommet inn i et miljø og bygget relasjoner som vil vare livet ut. Jeg var selv russ i 2017, og minnene og opplevelsene vi delte i den perioden har knyttet bånd til kompisene mine jeg aldri i livet ville vært foruten.

Vis russen tillit og et ønske om forståelse, så er jeg sikker på at de vil vise tillit og forståelse tilbake.

Video fra Stavangers første russebuss: