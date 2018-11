Sandnes kan ikke si nei til 50 millioner kroner

Etter en artikkel i Aftenbladet 19. november, og etterspill og feilinformasjon fra andre partier i etterkant, har vi i programkomiteen i Sandnes Høyre sett behov for å klargjøre hvor vi står i spørsmålet om eiendomsskatt.

For å ta det enkle, og det som forener posisjonen ved Ap, Frp, Sp og Sandnes Høyre først. Hvor mye må du som innbygger med bolig i Sandnes betale i eiendomsskatt hvis det er posisjonen eller Sandnes Høyre som styrer kommunen fra neste år? Svaret er kroner null. Det vil si at hvis fortsatt nei til eiendomsskatt er en viktig sak for deg som velger i Sandnes, kan du trygt stemme på Sandnes Høyre i kommunevalget i 2019.

Kommer innbyggerne til gode

Der vi i Sandnes Høyre derimot skiller lag med posisjonen, er at vi går inn for å beskatte kraftproduksjonsanlegg og kraftlinjer, nå som Forsand og Sandnes kommune blir slått sammen fra 2020 – og det er det en god grunn til. Ingen kraftkommuner i Norge med kraftanlegg av nevneverdig størrelse sier nei til denne skatten, uavhengig av hvilket parti som styrer. Med unntak av Sandnes kommune da, hvis posisjonen vinner neste års valg og fortsatt står på sitt, at de er ideologisk mot all form for eiendomsskatt – selv om det bare kommer innbyggerne til gode! I Sandnes sitt tilfelle vil eiendomsskatt på kraftanlegg innebære en sum på rundt 50 millioner kroner årlig, som kan disponeres fritt til å sikre gode velferdstjenester, infrastruktur eller idrettsanlegg. Det skulle da også bare mangle at Sandnes kommune skulle sitte igjen med en kompensasjon for de store naturressursene som beslaglegges ved kraftproduksjon.

Velger man derimot å la være å inndra denne skatten, vil det forårsake en skattevridning fra Sandnes kommune til Oslo, med staten som adressat. På hvilken måte kan Ap, Frp og Sp i Sandnes mene at det er tjenlig for Sandnes sine innbyggere å la staten motta disse 50 millioner kronene, fremfor kommunen selv? Det bør de være beredt på å besvare.

Basert på fakta

Sandnes Høyre ser frem til en politisk debatt rundt eiendomsskatt i kommunevalget 2019. Vi håper imidlertid at den baserer seg på fakta, og hvor de ulike partiene faktisk står i saken, fremfor opportunistisk desinformasjon av kommunens innbyggere vi dessverre har vært vitne til den siste tiden.