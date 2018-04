De som reiser med tog på Jærbanen, har ofte god tid til å tenke på hvordan hverdagen fungerer med dagens regjering. De må nemlig vente lenge på toget, og ofte kommer de for sent fram.

Full stans

Det så vi senest tirsdag 10. april, hvor det var full stans på Jærbanen en hel dag. Noen passasjerer ble sittende fast på tog som stod stille i én time, før de kom seg til nærmeste stasjon, hvor de måtte ta bussen videre.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin strategi er å skylde på alle andre.

Ironisk nok var dette samme dag som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen redegjorde for jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029 i Stortinget. Her var Jærbanen en av de store taperne. I perioden frem til 2029 er det ikke planlagt eller satt av penger til noen store prosjekter på strekningen. Det var ganske illustrerende at samferdselsministeren i sin redegjørelse på cirka én time, kun brukte fem sekunder på planene for Jærbanen.

Situasjonen på Jærbanen er uholdbar. Vi kan ikke sitte stille å se på at arbeidsfolk som er avhengige av toget, ikke kan stole på at de kommer seg til og fra jobb eller barnehage i tide. De siste seks månedene var 43 prosent av avgangene på strekningen Stavanger-Egersund forsinket i morgenrushet mellom kl. 06.00 og kl. 08.30. Bare 57 prosent av togene var i rute. Målsettingen er at 91 prosent av persontogene skal være i rute.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin strategi er å skylde på alle andre. Enten det er den rød-grønne regjeringen, eller underliggende etater. Og sånn sett blir det stadig flere å skylde på. Med denne regjeringen popper det opp nye selskaper, enheter og foretak innenfor jernbanen i rekordfart, alle med høyt betalte direktører som også kan skylde på hverandre hvis ting går galt. Og det gjør det. Det har vi sett tydelig denne vinteren.

Splittet opp

Alle som står på perrongen og venter langs Jærbanen, opplever en jernbane som er i ferd med å bli splittet opp. Høyresidens ideologiske prosjekt er å privatisere og konkurranseutsette. Dette er åpenbart mye viktigere enn å sørge for et godt og stabilt kollektivtilbud for folk flest.