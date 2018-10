Jobbene kommer ikke av seg selv, Ap!

Med Høyre i regjering skal vi bygge et samfunn med flere trygge jobber og plass til alle! Mye i Norge går bra. Helsekøene og klimautslippene går ned, kunnskapen i skolen går opp og det skapes nye jobber. Samtidig har vi fortsatt mye å ta tak i.

I sitt innlegg 11. oktober lener Tom Kalsås seg tilbake og skrur på autopiloten med velkjent Youngstorget-retorikk. Vi er glad han ser den positive utviklingen i økonomien og følger med på regjeringens viktige arbeid for mindre forskjeller, flere i arbeid og styrket velferd.

Stod bom stille

Vi undrer oss samtidig over at Arbeiderpartiet vil sende bedriftene i Rogaland en skattesmell på mange milliarder kroner og tror det på mirakuløst vis vil skape flere trygge jobber. Vi minnes også den heftige økningen i helsekøene og 15 .000 flere fattige barn under de rød-grønne, på tross av gullår i norsk økonomi og skatte- og avgiftsøkninger for folk flest. Vi minnes en rød-grønn omstilling som stod bom stille, og som senere skulle straffe Norge under oljeprisfallet.

Heldigvis fikk vi med Erna en regjering som forstår at verdiene må skapes før de kan deles. Verdiskaping og flere trygge jobber er helt avgjørende for å kunne ansette og inkludere flere og bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Norge er et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Det vil Høyre bevare gjennom å satse på kunnskap i skolen, et inkluderende arbeidsliv, en omfordelende skattepolitikk og målrettede ordninger mot de som faller utenfor. Høyre vil ha et samfunn som skaper muligheter for alle. Et viktig svar for mindre ulikhet, må være å senke terskelen og kvalifisere folk inn i arbeidslivet, ikke spenne beina under bedriftene som gjør inkludering mulig.

Seriøst arbeidsliv er en hjørnesten

Kalsås kaster stein i glasshus når han kritiserer satsingen på VTA (varig tilrettelagt arbeid). Der Ap i sin periode ikke løftet en finger, har regjeringen nå gitt 1100 flere medmennesker et verdig jobbtilbud gjennom VTA. Et seriøst arbeidsliv er en hjørnesten for AS Norge, og Høyre aksepterer ikke forsøk på å uthule eller forvitre selve grunnen vi står på. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er ikke bare en kamp mot kriminelle, men en kamp for hardtarbeidende nordmenn og seriøse bedriftsledere som står opp og går på jobb hver eneste dag og bidrar til norsk verdiskaping. Høyre er for et reelt trepartssamarbeid som fundament for samfunnskontrakten, der den enkelte borger gjør sin plikt og får oppfylt sin rett.

Med Høyre i regjering skal vi fortsette arbeidet for flere trygge, seriøse jobber og et samfunn der alle får delta.