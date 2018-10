Lukka oppdrettsanlegg for Nye Stavanger

Naturvernforbundet i Rogaland (Hallgeir H. Langeland og Kjetil Nilsen) stiller eit godt og vanskeleg spørsmål til oss i Aftenbladet 22. oktober, nå som me vert ein stor oppdrettsfiskkommune: «Naturvernforbundet lurer på hvilke partier og politikere i Nye Stavanger som har planer om å ta tak i disse problemene, stille strenge krav til oppdrettsnæringen og sørge for at fjordene våre igjen blir friske og rene, og kan komme alle innbyggerne til gode?»

Mitt korte svar er at me må få til lukka anlegg, slik at me kan få reker og fisk tilbake i fjordane våre i Rogaland, og få kontroll på kloakken, lakselusa og den biologisk forureininga av villaksstamma vår.

SV og eg vil gjerna høyra på folk frå Rennesøy og Finnøy, men lukka anlegg må jo vera bra? Regjeringa sin passivitet må jo ikkje hindra Nye Stavanger å verta best på miljøvennleg oppdrett!