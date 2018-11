Stavanger har de siste årene brukt store summer på å kartlegge giftstoffer i sjøbunnen. Søkelyset er nå rettet mot rolige områder som Bangarvågen, Galeivågen og Engøysundet. Noen områder har blitt dekket til med stein fra Ryfast.

Sterkt forurenset

Det Norske Veritas (DNV) påpekte i en rapport i 2011 at bunnen i Vågen er sterkt forurenset på fem av sju målepunkter. De skrev videre at store skip «i betydelig grad bidrar til spredning av forurensning gjennom sedimenttransport generert av propelloppvirvling». Sedimentene holder seg svevende i vannet og flyttes med strømmen før de synker ned igjen i andre områder. Et skip kan flytte opptil 6 tonn sedimenter. Men etter 2011 har kartleggingen unnlatt å rette søkelyset på Vågen. Hvorfor er ikke Vågen lenger prioritert undersøkelsesområde? Har dette sammenheng med næringsinteressene i Vågen?

I mai ga Rådmannen politikerne i Kommunalstyret miljø og utbygging (KMU) dette svaret: «Cruiseskip har blåst deler av de grunneste partiene i Vågen rene for forurensede sedimenter. Noe av dette har gått ut nord i Byfjorden og noe videre mot sør gjennom straumsundet til Pinå.» Betyr dette at Vågen er tømt for sedimenter? Er det bare blankskurt fjell igjen? Nei, vi vet at mesteparten av Vågen fortsatt har myk bunn. Når de største cruiseskipene går ut kan vi faktisk se at propellstrømmen virvler opp sedimenter og planter som var festet i bunnen.

Møte i KMU 6. november:

Men har Rådmannen rett i at de sedimentene som var forurenset nå er borte? Nei, det kommer stadig ny gift. Det er Rådmannen selv som svarer dette. I et saksframlegg til møtet i KMU 06.11. kan vi lese: «Innslaget av tjærestoffer (PAH=polyaromatiske hydrokarboner) er betydelig i sjøbunnen i Vågen». Rådmannen skylder på tilsig fra den gamle gassverktomta, og skriver videre: «Grunnvannstransporten kan føre med seg tjærestoffer ut i Vågen i et slikt omfang at sjøbunnstiltak ikke bør gjøres før transporten er stoppet.»

Stopper ikke av seg selv

Driften ved Stavanger Gassverk ble stanset i 1963, det er 55 år siden. Hvis det er slik at det fortsatt siger tjære ned i Vågen, kommer dette ikke til å plutselig stoppe av seg selv. Her har byen en betydelig jobb å gå løs på. Men det første og mest opplagte tiltaket må være å unngå å legge store skip der det er grunt. Da vil en større andel av giften bli liggende samlet på et sted hvor det er mulig å ta den opp. Fylkesmannen i Rogaland foreslo dette allerede i 2002, «å stoppe båtenes anløp i Vågen».

Situasjonen er altså slik: De store cruiseskipene som legges inne i den grunne Vågen sprer stadig store mengder giftige sedimenter. Disse sedimentene legger seg til ro i kuperte dypere områder, og inne i grunne bukter som ikke har skipstrafikk. Stavanger bruker altså store beløp på å dekke til sjøbunn, uten å stoppe denne betydelige spredningen. Det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før områdene som ble dekket til i 2017 er like giftige oppå massen som under massen. Det eneste vi har oppnådd er å gjøre det grunnere og å rasere ålegressenger og annen verdifull bunnflora.

