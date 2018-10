Bakgrunnen for streiken er at bedriften gjentatte ganger endrer på de ansattes lønns og arbeidsvilkår – uten å involvere de ansatte. Dette ville vi ansatte i Rogaland ikke lengre akseptere. Av 14 potensielle medlemmer i avdelingen valgte derfor hele 12 av oss rundt påsketider i 2018 å organisere seg i El og It forbundet. Vi ønsket en tariffavtale for å få lov til å drive medbestemmelse og forhandlingsrett. Det startet da en prosess for å få til en tariffavtale med bedriften.

Roadworks Traftecs daglige leder, Øystein Stebekk, avviste kravet kontant. De ville heller forhandle om en «husavtale» basert kun på lønn og med krav om at meklingsmøte hos Riksmekleren ble avlyst. Dette var ikke det vi ville ha. Vi vil ha en avtale med medbestemmelse, en tariffavtale.

Roadworks Traftec er en bedrift med flere lokasjoner i Norge og har stort sett jobb for Statens Vegvesen med vedlikehold og drift av det elektriske langs vegen. Det at en bedrift som jobber stort sett for det offentlige, etter vårt syn ikke ønsker ordnede forhold for de ansatte, er skremmende. Dette er med på å undergrave hele den seriøse delen av arbeidsmarkedet i Norge.

Streikebryteri

At bedriften gjør som de vil og ikke forholder seg til normalen og heller er på kant med loven, viste de første dagene i streiken da de lot fem ansatte begå streikebryteri. De sender også de to siste ansatte som ikke var organisert inn og tar jobbene til de streikende. Dette er også streikebryteri.

I over 100 dager har vi gjort det vi kan for å fremme vårt syn. Vi har hatt flere markeringer utenfor arbeidsplassene våre, informert streikebryterne om hva dette innebærer og invitert de til streiken igjen. Vi har vært på mange møter med LO.

Vi har snakket med flere politikere. Ledelsen i Statens Vegvesen har vi også vært i forbindelse med flere ganger. Statens Vegvesen har lukket øynene og vil ikke være en del av denne konflikten. De lar streikebrytere jobbe på sine lokasjoner. De har derfor allerede tatt et standpunkt og hjelper arbeidsgiveren. De tillater streikebryteri og er dermed streikebrytere selv.

Ta av silkehanskene

Det er nå på tide for alle medlemmene i El og It og de andre LO forbundene å ta av silkehanskene og komme seg ut og bli med aktivt for at denne streiken skal få en lykkelig slutt. Det er nå en skal vise at vi faktisk er mange og sterke sammen. Og det gjør vi ikke lengre bare med å skrive en sympati-erklæring eller komme med støttende ord på telefonen. Vi må ut og vise oss. Bruke stemmene våre. Gjøre ord om til handling. Det er nå vi kan vise hvor store vi egentlig er. Bli med oss på våre markeringer. Det å komme tilbake til bedriften uten en tariffavtale er uaktuelt. Det er nå kampen starter for alvor. Vi kommer til å mobilisere og jobbe enda hardere. I denne kampen gir vi oss aldri. Flere kommer til å bli tatt ut i sympatistreik. Vi skal vise at useriøsitet i norsk arbeidsliv ikke skal aksepteres.

Denne kampen tar vi ikke bare for oss selv, men for hele den seriøse delen av Norges arbeidsliv. Sammen skal vi få dette til. Samme hvor lenge vi må stå i dette.

Vi gir oss ikke.