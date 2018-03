Flerkulturell kompetanse er viktig i skolen

I dag skjer det mye bra i skolen. Hurra for Høyland ungdomsskole som ble tildelt Benjaminprisen for 2017 for sitt langsiktige og systematiske arbeidet mot rasisme og diskriminering. Dette arbeidet blir bare mer og mer viktig!

Lærerikt og nyttig

På skolen jeg jobber, tilbyr vi Flexid til noen av ungdommene våre med minoritetsbakgrunn. Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst i Norge. Det handler om at det å ha røtter fra mer enn et land skal være en styrke og ikke en last. Jeg fikk selv være med å se kurset bli gjennomført for et par år siden. Det var interessant, lærerikt og nyttig.

Kurslederne den gang hadde selv minoritetsbakgrunn. Her er litt av kjernen: Jeg tror at nettopp det at en selv har minoritetsbakgrunn gir en ekstra dybde og troverdighet når en skal møte barn og ungdom med en annen arv enn den norske.

Det er ikke dermed sagt at den etnisk norske læreren ikke klarer det, men litt flere med ulik bakgrunn ville være en berikelse for både elever, foresatte og ansatte.

Hvor er den somaliske læreren som kan snakke med elevene om krig, vold og seksualitet? Hvor er den syriske lærerne som kan snakke med erfaring om det vonde som skjer der? Hvor er hun som kan snakke med de unge om kjønnslemlestelser og hijab? Hvor er han som kan litt av det samme språket som våre nye elever fra andre land? Hvor er de som vet ekstra godt hva de snakker om?

Samfunnstjenlig

Jeg håper at vi i fremtiden ser at langt flere med ulik bakgrunn, fra alle land, søker seg til skolen. Det vil være svært så samfunnstjenlig. Slik verden ser ut nå, er mangfold på alle arenaer viktigere enn noen gang. Blant de som jobber med barn og unge især.