Å vanære eller krenke Gud er for så vidt en sak for de troende. Om du ikke tror på Gud, så tenker du heller ikke at det er nødvendig å følge (for deg) meningsløse religiøse regler om skikk og bruk i hverdagen og i diverse religiøse kirkerom. Men det har dog vært en allmenn oppfatning i Norge at respekt for hverandre er et grunnleggende viktig prinsipp − noe jeg lært som nyankommen flyktning til Norge i 1986.

Vi har lange tradisjoner her til lands som sørger for et fredfylt forhold mellom stat og kirke. Tradisjonene tilknyttet kirkelige våpenhus er et godt eksempel på det respektfulle forhold mellom verdslig makt og den norske kirke. I våpenhuset («gangen» mellom kirkedøren og kirkerommet; red.anm.) skulle man legge fra seg sine våpen før man gikk inn i kirken – av respekt for Gud og de troende.

Dette handler ikke om partipolitikk, eller om hva den enkelte mener om flyktningpolitikk. Det handler om noe mye større enn det.

Fred i landet

Da norsk politi brøt seg inn i et kirkerom på Fitjar for å hente ut flyktninger med makt, brøt de også en eld gammel norsk tradisjon. En tradisjon som har bidratt til å skape en avgjørende balanse mellom statsmakten, kirken og øvrige borgere. Dette handler ikke om partipolitikk, eller om hva den enkelte mener om flyktningpolitikk. Det handler om noe mye større enn det. Dette er rett og slett en hendelse som i gamle dager kunne ha utløst krig i landet. Å åpne Pandoras eske på vidt gap, om du vil. For før du vet det, ville tillitsforholdet mellom stat og kirken være ødelagt. Grunnleggende spørsmål knyttet til xxkontroll av norsk politiet (tjenestemenn) ville antagelig blitt drøftet. I verste fall ville Kongen måtte gripe inn for å megle mellom partene for å roe gemyttene. Sinte borgere kunne ha hevnet seg på politiet. Lokale samfunn kunne ha angrepet nabosamfunn som de anså som ansvarlige for en slik alvorlig overtredelse.

Eldgamle tradisjoner

Overdriver jeg? Det mener jeg ikke at jeg gjør. Tradisjonen tilknyttet asyl i hellige steder kan dras helt tilbake til lenge før kristen tid. Grekerne og Romerne praktiserte tradisjonen. Rømte slaver og kriminelle fikk opphold seg i gudenes templer. Fordi disse eldgamle gudene ble ansett som ukrenkelige. Hebreerne og kristne videreførte disse tradisjoner. Tradisjonen kom til Norge med kristne fra England så langt som ett tusen år siden. Forfulgte og fredløse kunne finne trygghet for en kort periode i norske kirker. Selv ikke den modigste konge turte utfordrer kirkemakten ved å bringe med seg våpen eller fysisk tvang inn i gudshus.

Tenk å bli sammenlignet med slike autoritære regimer? Er det greit?

Uro og konflikt

Det vil si, fram til politiet i Fitjar i Hordaland fant ut den 23. februar 2018 at denne eldgamle tradisjonen kunne enkelt brytes. Politiet formidler nå at det var ikke et kirkebygg de brøt seg inn i. Biskopen i Bjørgvin er sterkt uenig med politiet. Det er også menigheten som eier bygningen politiet ransaket. Og hvem skal vi tro? Kirken eller politiet? Ser du allerede konturene til konflikt mellom kirken og statsmakten etter det som har skjedd?

Dette er en handling som de lokale politiet ikke har forstått rekkevidden av. Konsekvensene kunne har vært meget alvorlige for hele landet før i tiden som jeg allerede har beskrevet i denne artikkelen. I dag kan vi antagelig se fram til en skikkelig opprydding bak lukkede dører i en eller annen byråkrats kontor i Oslo.

Når et hellig rom har blitt vanæret, må det innvies på nytt krevde erkebiskop Desmond Tutu i mitt hjemland, Sør Afrika. Det er jeg enig med ham i. Mye er ødelagt også når det gjelder den åndelige. Politiet kom seg av og til inn i små kirker ute på landet i Sør Afrika − sånn som nå skjedde i Fitjar i Hordaland. Tenk å bli sammenlignet med slike autoritære regimer? Er det greit?

Og hvor går nå den «nye» grensen hva eldgamle tradisjoner gjelder? Er det greit at politiet knuser vinduer til kirkerom og løpet inn med − eller uten − våpen for å hente asylanter ut? Hva sier det om forhold til kirken? Hva slags plass skal troende har i vårt samfunn? Bør de kristne verdier i vår grunnlov vurderes fjernet? Hva med begrepet respekt i vårt samfunn? Og politiet, hva slags rolle skal de ha i vårt land? Skal politimesteren fortsatt lede 17. mai-tog og bli møtt av skremte, tause barneansikter og senkede blikk i stedet for uhemmet jubel og glede?

Uff, så flaut, Norge.

Avslutning

Politiet på Fitjar i Hordaland har virkelig rotet det til. De aner ikke hva de har satt i gangsatt. Man rokker ikke ved eldgamle nasjonale tradisjoner uten at det får konsekvenser. Imens advarer jeg − pass på demokratiet som vi nordmenn er stolte av! Det har hver enkelt av oss et ansvar for.

Jeg leser nå om hendelsen på BBC og CNN. Uff, så flaut, Norge.