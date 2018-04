Vi i Rogaland er klar i vår tale når vi sier at oljå er Norges største og viktigste næring. Oljeindustrien er, og vil fortsatt være, en viktig vekstmotor i norsk økonomi og vår klart største inntektskilde i mange tiår fremover. Rogaland Unge Høyre ønsker å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil bety færre permitterte og arbeidsledige, samt tusenvis av nye arbeidsplasser i Rogaland.

Kan leve side om side

Det er mange som syns boring er skummelt. De syns det er skummelt for fisken, og at boring i sårbare områder ikke burde finne sted. En ting er iallfall sikkert, og det er at det norske oljeeventyret har vist oss at fisk og olje kan leve side om side som to viktige og livskraftige næringer. I tillegg kan boring i sårbare områder gi oss en unik mulighet til utvikling av ny teknologi. En utbygging i et område som LoVeSe vil jo ikke føre med seg plattformer i fjæresteinene som mange tror.

Vi er enig i at vi skal satse på vind, hav, sol og alle mulige, fornybare energikilder slik at Norge får en større og mer klimavennlig næringsben å stå på. Det som likevel ikke er aktuelt, er at Unge Høyre ikke skal lytte til de delene av landet som har hanskene på, som har industrien utenfor stuedøren og som skaper de verdiene som alle liker å bruke.

Ikke takke nei til velferd

Unge Høyre skal ikke si ja til vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi skal nemlig si ja til å skape tusenvis av potensielle arbeidsplasser både her i Rogaland og resten av landet. Vi skal ikke bremse for næringsutviklingen her i regionen, og vi skal ikke takke nei til 300 milliarder mer til velferd.