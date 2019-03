Tvang kan være god helsehjelp

Vanligvis vanker det kake når jobben vi gjør i lille Helse-Nord-Trøndelag legges merke til av helseministeren. Jeg er veldig stolt over den jobben mine ansatte gjør, som fører til at vi er blant de i landet som bruker minst tvang. I oppfølgingen av saken om Siw, som Aftenbladet har skrevet så sterkt om, skrev professor Tor K. Larsen et innlegg 28.2. der han påpeker at lovendringene de siste årene kan gjøre at vi får flere og ikke færre saker som Siw. Larsen får et tydelig svar fra Bent Høie om at Larsen lytter han ikke til, for helseministeren foretrekker å lytte til «pasientene og de fagfolkene som taler pasientenes sak». 9.3 bruker helseministeren meg som et eksempel på denne typen fagfolk. I ærlighetens navn fortjener jeg ikke en slik attest. For også jeg mener at endringene i lovverket de siste årene har svekket muligheten for å gi de sykeste pasientene en sjanse til å få virksom behandling. En ting er at vilkårene for bruk av tvang er strammet inn.

God kultur og god fagutøvelse er det sentrale for å forebygge tvang.

Tid er en dyrebar ressurs

Hovedproblemet slik jeg ser det, er at man satser på å bruke mer juss der problemet er dårlig fagutøvelse av medisin og sykepleie. Resultatet er at alle pålegges formelle og juridisk korrekte tiltak som en økt mengde vedtak, mer rapportering og annet papirarbeid, samt flere administrative møter. Tid er en dyrebar ressurs. Mer administrasjon og mer juss gir mindre tid til, og mindre fokus på, pasienter og pårørende. Og fremdeles er det ikke gjort noe for å bedre dårlig fagutøvelse. Fokuset på juss skaper heller ikke trygge og forutsigbare arbeidsmiljø der ansatte har de beste muligheter til å gjøre en god jobb.

Handler om kultur

Noe av Høies beskrivelse er imidlertid helt korrekt. Variasjon i bruk av tvang mellom helseforetakene viser at noe ikke stemmer. De mange enkelthistoriene underbygger at enkelte pasienter har blitt skadet av å bli utsatt for tvang. Det fokuset er jeg glad for. For som jeg har sagt til Høie, det handler om kultur. Kultur for god fagutøvelse. Slik kultur fremmes ikke av fokus på formelle krav og naiv tro på at de sykeste av de syke skal kunne styre egen behandling best.

Vi er mange som stiller spørsmålstegn om lovendringene som er gjort, bidrar til god fagutøvelse. Endringene som har skjedd i lovverket de siste årene sammenfaller med en forverring i situasjonen for de aller sykeste pasientene våre. Akuttavdelinger over hele landet rapporterer om økende voldsutøvelse (NRK v Øvrebø/Hagen 10.12.2018). Kommuneleger om store problemer for disse pasientene, familiene og naboene deres («Når veien til helvete er brolagt med gode intensjoner», Innerdal, Dagens Medisin 19.12.2018). Kanskje er dette prisen vi som samfunn må betale for å få slutt på unødig tvangsbruk?

Klok bruk av tvang?

Når vi spør departement og direktorat om det virkelig er slik det skal være, kommer det rundskriv som pålegger oss enda mer rapportering, vedtaksføring og mindre mulighet til å bruke tvang som ikke passer i jussen. Som for eksempel at vi ikke lenger kan gi de mest effektive og langtidsvirkende medisinene på tvang. Da består tvangsinngrepet av en sprøyte en gang i måneden eller annenhver måned. Men å tvinge i pasienten tabletter hver dag, og endog ta blodprøver med tvang for å sjekke om tabletten ble svelget, det er helt innafor. Det er vanskelig å skjønne at dette er klok bruk av tvang.

Jeg står for det jeg har sagt; god kultur og god fagutøvelse er det sentrale for å forebygge tvang. Da må vi ha et lovverk som støtter god fagutøvelse. For når dyktige medarbeidere blir hindret av lovverket i å hjelpe endres kulturen. I en helt annen retning enn noen av oss ønsker.