Stavanger skal bli en såkalt smartby. Det har våre lokale politikere bestemt. Når politikere sier noe, er ofte det omvendte resultatet. Er smartby orwellsk nytale for at vi egentlig kommer til å bli dummere?

Ingen jeg kjenner er blitt smartere av å få smarttelefon eller smart strømmåler, snarere tvert i mot gjør disse hypertekniske løsningene oss ofte dummere, mer sårbare og avhengig av komplisert teknologi ingen enkeltmennesker har oversikt eller kontroll over. Dersom internett ikke virker, er vi tilbake til steinalderen.

Stavanger kan bli en by hvor det ikke går an å bruke kontanter.

Ja, data er flotte greier, men i dag kan ingen knapt skrive lenger eller utføre hoderegning, mens det meste er redusert til å trykke med en finger. Sosiale ferdigheter reduseres når stadig mer av livet flytter over på sosiale medier. Tankelivet ensrettes når massemedia, underholdningsindustrien, motebransjen og musikkverdenen stort sett kommer fra en kilde.

Fra de siste 50 årenes teknologiske utvikling fra tv-apparatets innførelse ser utviklingen ut til å være omvendt proporsjonal med vår menneskelighet. En utvikling som skal akselereres ved å gjøre byens innbyggere til prøvekaniner i framtidens robotsamfunn. Dette er besluttet over hodet på oss, og det er gitt minimalt med informasjon om noe som dramatisk kan forandre våre liv og hvordan det blir å bo i denne byen.

Hva har vi i vente?

Smartby-prosjekter dukker opp flere steder i Europa og inngår i en større sammenheng av å erstatte stadig flere menneskelige funksjoner med høyteknologi. Stavanger kan bli en by hvor det ikke går an å bruke kontanter. Ingen arbeider i butikker lenger, annet enn å fylle opp hyllene, kassene er selvbetjente, mens det meste blir likevel bestilt på nettet og levert på døren. Ingen får kjøre bil lenger, de erstattes med selvgående og ulykkesfrie biler. Lenger ned i løypen går det an å se for seg bombrikken i bilvinduet eller chippen på kredittkortet flytter inn under huden slik tilfellet er for mange av våre husdyr eller ansatte i flere amerikanske og svenske firma. På jernbanen i Sverige går det i dag an å betale med en microchip inn under huden.

Istedenfor at vi styrer teknologien, styrer den oss.

Teknologien kan komme dit hen at GPS i bilene oppdager fotgjengere eller barn i trafikken lenge før de er synlige. Personer som går seg bort, er lette å spore. Microchippen under huden erstatter PIN-koder og kredittkort, all betaling og nøkler skjer bare ved å scanne hånden. Her finnes også alle medisinske opplysninger, slik at sykehuspersonalet kan reagere momentant i tilfellet det skjer noe. Kriminalitet vil effektivt kunne bekjempes da overvåking vil ha langt større muligheter enn tilfellet er i dag. Ytterligere positivt for dem som synes turen til Preikestolen eller Kjerag er for lang opprettes opplevelsessentre med 3-d-animasjon med mye flottere naturopplevelser og alltid godt vær.

En feil retning

Ikke alle synes dette er en framtid å glede seg til. Verken byens politikere eller innbyggere er neppe klar over konsekvensene av et slikt valg. Ingen teknologisk oppfinnelse har antakelig endret samfunnet mer enn internett. Foreløpig har vi bare sett begynnelsen. Med transhumanisme erstattes stadig flere biologiske og psykologiske funksjoner med dataløsninger. Et naturlig liv skal fases ut, det skal tilrettelegges og designes.

Det er mange fantastiske sider ved data, men skadevirkningene er antakelig langt større. Kanskje har vi skapt et Frankenstein-monster? Istedenfor at vi styrer teknologien, styrer den oss. Dersom vi ikke tar makten over teknologien, vil framtidens robotsamfunn gjøre også oss til roboter. Stavanger som smartby er et slikt steg i feil retning.