Klimasaken - Aftenbladet.no

Som privatperson er jeg, i likhet med veldig mange andre, opptatt av klimadebatten. For å forstå hva som skjer og hva som er de riktige politiske tiltakene, vil jeg gjerne ha mest mulig fakta på bordet. Da er det en selvfølgelighet at alle fakta gjøres tilgjengelig for folk flest.

Det var derfor en svært viktig og nyttig artikkelserie Aftenbladet presenterte i Magasinet lørdag 28. oktober, hvor også begrepet «enigheten» introduseres. Begrepet som beskriver hvor unyansert klimadebatten normalt er.

Forundret og skuffet

Jeg blir derfor både forundret og skuffet av forskningsmiljøet (les: «enigheten») sin respons. Professor Finn Arne Jørgensen og førsteamanuensis Frode Skarstein beskriver i Aftenbladet den. 9. november meriterte forskere med alternative synspunkt som «personer som heller konstruerer sine egne virkeligheter», og «hjemmesnekret teori». Det er i beste fall en grov undervurdering av andres forskning og arbeid.

Hvorfor kommenterer ikke Jørgensen og Skarstein Martin Hovland sine fakta om eksempelvis klimaet på Grønland på 1100-tallet, eller det faktum at temperaturene på dypt vann i Stillehavet og Atlanterhavet faktisk har sunket? De kunne også ha kommentert professor Ole Humlum sine hypoteser om CO₂ i atmosfæren?

For videre å understreke de holdningene som «enigheten» for øvrig tilkjennegir, kan det også nevnes hva seniorforsker Rasmus Benestad i IPCC svarte da han ble utfordret på professor Nils-Axel Mørner sine målinger av havnivået. Benestad sitt svar var: «Mørner er helt sprø», «han tror på ønskekvister».

Jeg blir veldig skeptisk når saklige innspill besvares på en slik måte. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at det er lettere «å ta mannen enn ballen». Det finnes dessverre mange flere eksempler på at når «enigheten» blir utfordret på det de mener er fasiten, angriper de personen, i stedet for å forholde seg til fakta.

Kun rettroende

Jeg utfordrer «enigheten» til å bli mer åpne for alternative synspunkt, og jeg mener at det ikke tjener saken at kritiske innspill skal forties eller latterliggjøres. Det er ikke til å unngå at man kan sitte igjen med en oppfatning av at kun «rettroende» har lov til å ytre seg; – som i mange andre menigheter.