Hva skjedde med fjorårets løfter til Tastaveden og Kvernevik?

SKOLEPOLITIKK: Barna fra Kvernevik og Tasta må også få gode skoler i sitt nærmiljø. Nå må presset på flertallspartiene i Stavanger opprettholdes hele veien inn, slik at de ser at utsettelse og nedleggelse ikke er noe alternativ.

Kommunestyret slo i fjor fast at det var uaktuelt å utsette rehabiliteringen av Tastaveden og Kvernevik skoler, det hastet, og det måtte skje nå. Så har det gått et år. Rehabiliteringen har ennå ikke kommet i gang. Foto: Fredrik Refvem

Jan Erik Søndeland Gruppeleder, Stavanger Venstre

Mette Vabø Medlem i Utvalg for Oppvekst og Utdanning, Stavanger Venstre

En av de viktigste oppgavene for lokalpolitikerne er å tilrettelegge for at barna kan få en god oppvekst. Skolen er den aller viktigste arenaen for å sikre at alle barn får like gode muligheter, uansett hvor de bor eller hvilke familier de kommer fra.

Det er naturligvis kamp om pengene i et ethvert kommunalt investeringsbudsjett. Men i Venstre har vi vært tydelige på at turen er kommet til Kvernevik og Tastaveden skoler. Det er på overtid. Elever, foreldre og ansatte ved disse skolene har ventet i mange år, og har tålmodig ventet på at det snart skulle bli deres tur, mens skolene har forfalt stadig mer.

Alle ville rehabilitere

I fjor på denne tiden foreslo kommunedirektøren i Stavanger å utsette rehabiliteringen av både Tastaveden og Kvernevik. For Venstre var dette helt uaktuelt. Vi omprioriterte innenfor budsjettet og løftet inn Tastaveden og Kvernevik igjen i Venstres alternative budsjettforslag. Samtlige andre partier gjorde det samme, og budsjettvedtaket for 2020 var et faktum. Den politiske bestillingen kunne ikke vært klarere. Kommunestyret slo fast at det var uaktuelt å utsette rehabiliteringen av disse skolene, det hastet, og det måtte skje nå. Så har det gått et år. Rehabiliteringen har ennå ikke kommet i gang.

I Venstre reagerer vi på dette, og vi vil holde det politiske flertallet i Stavanger ansvarlig dersom de nå slår bein under Kvernevik og Tastaveden. Hvorfor har ikke de styrende flertallspartiene (Rødt, SV, MDG, Ap, FNB, Sp) sørget for en bedre oppfølging av budsjettvedtaket fra i fjor? At disse prosjektene har fått ligge i dvale såpass lenge at kommunedirektøren i år ble gitt muligheten å foreslå nedleggelse av Tastaveden, er kritikkverdig.

Dere må holde løftene

Kvernevik skole har mange mangler, stengte toaletter og dårlig inneklima. Det bidrar ikke til et godt læringsmiljø for barna. Derfor haster det å få gjort en rehabilitering og det må gjøres en total ombygging av skolen slik at den blir som ny. Barna i Kvernevik fortjener nå å få en toppmoderne skole, slik at Kvernevik blir et enda bedre sted å etablere seg og et godt sted å vokse opp.

Tastaveden skole er et sted hvor elevene trives, resultatene og læringsmiljøet er særdeles gode. Dette kan vi ikke rokke med. Vi i Venstre står skulder ved skulder sammen med de elever og foreldre som nå kjemper en innbitt kamp for at Tastaveden skal få leve, og oppgraderes til en toppmoderne skole.

Si nei til forslaget

Både Kvernevik og Tastaveden skoler ble lovet renovert av flertallspartiene med store presseoppslag i fjor. Nå har det vært stille fra dem lenge, og det gir grunn til bekymring. Det er fortsatt fullt økonomisk handlingsrom til å si nei til kommunedirektørens forslag om å legge ned Tastaveden. Hvis det var mulig å rehabilitere skolen i fjor, er det fortsatt mulig i år. På tross av de negative inntrykkene som skapes for tiden, er Stavanger fortsatt en av landets desidert mest velstående og skattesterke kommuner.

Det er én uke igjen før budsjettet må legges frem. Hver dag som går nå håper vi virkelig flertallspartiene bruker godt. Venstre er helt tydelige på at det er helt feil politikk å stoppe rehabiliteringen av Kvernevik og Tastaveden og legge ned Tastaveden.

At disse prosjektene har fått ligge i dvale såpass lenge at kommunedirektøren i år ble gitt muligheten å foreslå nedleggelse av Tastaveden, er kritikkverdig.