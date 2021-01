Friskoler undergraver ikke fellesskapet, Dag Mossige

FRISKOLER: Det er gjennom friskole- debatten skapt et inntrykk av at KF-skolen ensretter elevene og ødelegger fellesskapet. Dette er et vrengebilde, vi bidrar tvert imot til å skape et større mangfold. Våre elever lever på ikke i en isolert boble.

Debatten rundt friskoler er naturlig, men den siste tidens påstander spesielt om KF-skolen, krever en nyansering fra vår side. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Egil Elling Ellingsen Styreleder KF-skolen

Svein Bjarte Sårheim Rektor KF-skolen

Denne uken starter opptaket av nye elever på KF-skolen. Vi gleder oss over at mer enn 200 elever skal flytte inn i flotte, nye lokaler på Tjensvoll kommende høst.

Parallelt med dette har debatten om friskoler blusset opp igjen, denne gangen i forbindelse med Stavanger Arbeiderparti sine innspill til partiets program. At det er en politisk debatt rundt friskoler er verken nytt eller unaturlig. I de siste dagenes oppslag har det blitt brukt en retorikk og virkelighetsbeskrivelse rundt de kristne friskolene, og med KF skolen som eksplisitt eksempel, som vi synes er problematisk.

Dag Mossige sa på Dagsnytt 18 nylig at de religiøse skolene undergraver fellesverdiene, og at dette er skoler hvor barn blir stadig likere hverandre. På Lokalen dagen etter fulgte ham opp med å si at han forstår ikke at det kan være bra for en religion å bare omgås likesinnede.

Driver du med synsing?

Vårt første spørsmål til Mossige er: Hvor har han dette fra? Har han besøkt kristne friskoler? Har han snakket med elever og foreldre om hvorfor de går der? Har han tall eller forskning som danner grunnlag for et slikt bilde?

På KF-skolen har vi elever med stort spenn i bakgrunn, både i etnisitet, tro, geografi og levekår. Det er barn som også deltar på en rekke andre felles arenaer og aktiviteter i byen vår. De møter ikke en skole som søker å gjøre dem like, men snarere å bekrefte og gi rom for det unike i den enkelte elev.

Ingen skoler er perfekte, heller ikke vår, men de gode tilbakemeldingene er det mange av. Søkertallene antyder også at familiene som bruker KF-skolen anbefaler den til andre. Dette er familier som velger å benytte seg av offentlig godkjent skole, hvor Utdanningsdirektoratet fører nøye tilsyn, og på linje med brukere av den offentlige skolen, betaler sin andel skatt til felleskassa.

Årsaken til at disse familiene har valgt KF-skolen er forskjellige. Noen ønsker et annet fundament for sine barns opplæring. Andre har prøvd den offentlige skolen, og opplevde å ikke finne sin plass. Ikke alle barn er like, og valgmuligheten gir større rom for forskjellighet.

Vi er ikke utskudd

KF-skolen er ikke, og ønsker ikke å være, et skoletilbud for dem som har plassert seg på utsiden. Tvert imot ønsker vi å gi vårt positive bidrag til at Stavanger er en god by å bo i.

Vårt andre spørsmål til Mossige er derfor: Hva vil han si til en elev ved KF-skolen, eller en annen av regionens kristne friskoler, som hører at en av byens ledende politikere mener de er med på å undergrave fellesverdiene, og fremme segregering? Hva mener han disse familiene skal tenke om sin plass i det fellesskapet vi alle, om enn med ulike virkemidler, ønsker å bygge?

Vi må gjerne ha en debatt om friskolenes plass i samfunnet vårt. Men la oss ikke ha den basert på forvrengte og uriktige virkelighetsbilder, som plasserer mennesker på utsiden av fellesskapet.