Stortinget må ta tilbake styringa med fiskeressursane

DEBATT: Det er òg proklamert frå vårt Storting at fisken tilhøyrer det norske folk.

«Alle veit at me ikkje har rett til å selja det me har lånt. Men trålarflåten starta utan lov og rett å selja dyrebare kvotar dei hadde til låns av fellesskapets ressursar, utan at staten greip inn», skriv Knut Vadla. Foto: Halvard Alvik / NTB

Debattinnlegg

Knut Vadla Randøy

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det er trist og vemodig å vera vitne til den forvitring av vår kystkultur som går føre seg i demokratiets namn. Dette står å lesa i Klassekampen 14. januar 2021: «Fra neste år skal alle norske fiskefartøy, også de minste sjarkane, ha elektronisk sporing. Myndighetene vil vite når båtene drar ut på fiskefeltet, hva de fangar, hvor og når de leverer. I fiskerihavnene blir det flere kontrollørar også i helgene og om natta. Det vurderes også videoovervåking av mottaksanleggene … I går ble et nytt tidssystem innført, alle som ser mistenkelige ting, kan rapportere.»

Plukka frå oss

Folket på vår langstrekte kyst har i si tid busett seg der for å leva av dei ressursane jord og fjord kan gi. Det er òg proklamert frå vårt Storting at fisken tilhøyrer det norske folk. Fisken har vore ein større eller mindre del av levebrødet til så godt som kvar einaste ein av oss som er bufaste langs vår langstrekte kyst, frå svenskegrensa i sør til Grense Jakobselv i nord. Nå blir dette plukka frå oss bit for bit. Snart er me alle proklamerte kriminelle så snart me nærmar oss havet med eit fiskesnøre.

Den fiskerikriminaliteten våre styresmakter i dag gjer eit svært nummer av, er bagatellar i høve til den fiskerikriminaliteten våre styresmakter har sett mellom fingrane med i mange, mange år. Alle veit at me ikkje har rett til å selja det me har lånt. Men trålarflåten starta utan lov og rett å selja dyrebare kvotar dei hadde til låns av fellesskapets ressursar, utan at staten greip inn.

Dette er eit langsamt ran som framleis går føre seg for fullt, med det som mål: å få samla resten av fisken i kvotar på store kostbare sjarkar, og den siste småfiskaren skvist ut av feltet.

Største ulukka

I dag disponerer den store havgåande flåten minst halvparten av all norsk fisk. Dette er den største ulukka som har drabba norsk fiskeri.

Det er ikkje rart det blir rift om dei restane som framleis er tilgjengelege for småsjarkane i open gruppe.

Eg viser til FN-rapporten: «In dead water», som konkluderer med at trålfiske er meir destruktivt enn alle andre fiskereiskap til saman. Rapporten tilrår eit globalt forbod mot trål. Stortinget må ta tilbake styringa med fiskeressursane. Det vil kosta, men lite i forhold til å la norske oligarkar sitja med sugerøyret ned i vårt fiskerike hav og leggja premissane for norsk fiskeripolitikk til evig tid, på kostnad av det norske folk

