DEBATT: Kulturskolen var en av de første til å lage digitale opplegg for undervisning for sine elever. Vi fikk kultur rett hjem i stua når sjokket og vantroen over en verdensomspennende pandemi var som verst.

Foto: Anders Minge

Ingvill Hovlund Stavanger Ap, styreleder for Stavanger kulturskole

Kulturskolen i Stavanger måtte stenge for fysiske treff og gruppeaktiviteter i lengre perioder om gangen i forbindelse med koronapandemien.

Hovedtillitsvalgt for Credo Stavanger, Elin Aase, ber oss i sitt leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 25. januar om å være mer bevisste på bredden i barns fritidsaktiviteter. Hun peker på den massive oppmerksomheten på idrett fra aviser og politikere.

Det er på sin plass. Kulturskolen var der da det smalt!

Kultur rett hjem i stua

Kulturskolen var en av de første til å lage digitale opplegg for undervisning for sine elever. Vi fikk kultur rett hjem i stua når sjokket og vantroen over en verdensomspennende pandemi var som verst. Allerede 19. mars – under ei uke etter at landet stengte ned – ble «kulturskolen presenterer online» etablert.

Her ble vi daglig presentert for små snutter og videoer av det elevene jobbet med hjemme. Vi vet at kreativitet har mye å si for endringsvilje. I Stavanger er vi så heldige at vi har en kulturskole som evnet å tilpasse seg situasjonen på et forbilledlig vis, takket være profesjonelle lærere og en ledelse med rektor i spissen, som har et unikt engasjement for kultur. Korpsene i regionen har også gjort en enorm innsats og var kanskje de eneste som minnet oss om 17. mai i gatene i fjor.

Barn og unge med tilgang til arenaer hvor kreativitet og nyvinning får utspille seg, skaper kompetanse vi som by og samfunn trenger.

Ukentlig, unikt tilbud

For mange er kulturskoletilbudet den eneste fritidsaktiviteten som gir sosial omgang med jevnaldrende, hvor barn utvikler ferdigheter og kompetanse med kreativitet og skaperevne som lim i et unikt samhold. Stavanger kulturskole har 3750 elevplasser, som ukentlig får undervisning innen musikk, dans, drama og visuelle kunstfag. Gjennom et utstrakt samarbeid med barnehager, grunnskoler og sykehjem får ca. 4500 av kommunens innbyggere fra 0 til 100 år et ukentlig, unikt tilbud gjennom kulturskolen.

Elevkontingenten økes ikke i år, og det er viktig!

Samarbeidspartiene la inn 1,2 millioner kroner i økt støtte for kulturskolen i årets handlings- og økonomiplan (HØP). Elevkontingenten økes derfor ikke i år, og det er viktig! Flertallspartiene i formannskapet sørget også for at kulturskolen er en del av kompensasjonsordningen til Stavanger konserthus, noe som kan bidra til billigere billetter for elevkonserter i konserthuset. Gledelig når vi snart kan gå på konsert igjen!

Kulturskolen skal være for alle.

Det var et bredt politisk engasjement for å sikre 100 friplasser på kulturskolen vår forrige politiske periode. Dette betyr at muligheten for en plass på skolen er der for alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er et stort tverrpolitisk engasjement for kulturskolen vår, derfor er det ikke rettferdig at skolen har kommet i skyggen av idretten i mediene den siste tiden.

Strukket seg langt

Skolens ansatte, med rektor i spissen, har strukket seg langt for å holde motivasjonen oppe i et unntaksår. Vi heier på dere. Vi er sammen om sårheten over at korpsene for andre år på rad ikke kommer til å ha et folketog å lede an i.

Vi gleder oss til den dagen elevene på kulturskolen igjen har hovedrollen når vi samles i folkemasser i gatene. Vi heier på dere som tålmodig venter på å få være sammen med jevngamle, når dere tegner og maler, spiller i korps, synger i kor, spiller teater eller danser.

Som André Bjerke så riktig beskriver det i strofen fra diktet «Kunstneren» fra 1951:

Mer nyttig

enn alle de dødens fornuftige «nytter»

er formen som føler,

er bildet du ser,

er tonen som lytter ...

I høyere grad

enn fornuftige mennesker aner

er kunsten folkets

nødvendige sanseorganer.