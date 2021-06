KrF ønsker flere barnefødsler i Norge

DEBATT: Skal vi opprettholde et godt velferdsnivå må det, i tillegg til smarte løsninger og forsvarlig velferdsteknologi, fødes flere barn i Norge.

«Det å få barn må sikres større status. Det må ikke fremstilles mindre selvrealiserende enn det å reise jorda rundt», skriver Svanhild Løge Skålheim og Kjetil Hustoft. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Svanhild Løge Skålheim Listekandidat, Rogaland KrF

Kjetil Hustoft Listekandidat, Rogaland KrF

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I Norge fødte kvinner 1,96 barn i 2008, og 1,56 i 2018. Siste tall fra SSB viser et fødselstall i Norge i 2019 på 1,53 barn pr. kvinne. Dette synkende fødselstallet vil prege hvordan vi kan forvente at velferdssamfunnet blir i tiden fremover.

KrF ønsker seg tiltak som monner for familielivet:

Vi ønsker velkommen forslag om at det å føde barn medfører at kvinnen får f.eks. 500.000 kr i pensjonsgivende inntekt for det året mor er borte fra ordinært arbeid. Føder mor tvillinger, bør dette medføre en pensjonsgivende inntekt tilsvarende 750.000 kr.

Andre tiltak er f.eks. å få avskriving av gjeld man har i Statens lånekasse for utdanning, f.eks. 50.000 kr gjeldslette pr. barn.

Du skal fortsatt få engangsstønad hvis du ikke har hatt inntekt som gir deg rett til foreldrepenger. Vanligvis er det krav om at du er mor til barnet og bor i Norge.

Det må bli naturlig og økonomisk forsvarlig å kunne kombinere studietida med å få barn.

Det å få barn må sikres større status. Det må ikke fremstilles mindre selvrealiserende enn det å reise jorda rundt.

Når man har flere barn, kreves det gjerne en større bil. Vi ønsker at innkjøp av biler med sju eller flere seter av småbarnsfamilier gis økonomisk støtte hvis man har flere enn to barn.

KrF i regjering har sikret at fra september 2020 økte den ordinære barnetrygden for barn under seks år fra 1054 kroner til 1354 kroner. Har du barn under seks år får du et tillegg i barnetrygden på 300 kroner per måned for hvert av disse.

God familiepolitikk er hjertesak for oss, og KrF sin plass i Stortinget må ikke stå tom. KrF vil fortsette kampen for at familier skal ha trygge levekår i en viktig fase der man har små barn.